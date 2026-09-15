Cine e liderul AUR suspectat că e omul lui Bolojan SURSE

Unul dintre liderii AUR e suspectat în partid că ar avea o relație de prietenie cu premierul Ilie Bolojan, prin urmare încearcă să direcționeze AUR către liberali, în detrimentul PSD, susțin surse politice pentru Adevărul.

Recent, Petrișor Peiu a vrut să demisioneze din funcția de lider al senatorilor AUR Foto: Alexandru Dobre

Cel vizat e senatorul Petrișor Peiu, al doilea om ca putere în AUR după George Simion. Recent, Petrișor Peiu a vrut să demisioneze din funcția de lider al senatorilor AUR după ce partidul a votat pentru amendamentul Fritz, inițiat de PSD, care l-a lăsat pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. Fritz este unul dintre apropiații premierului Ilie Bolojan.

De altfel, Petrișor Peiu nu și-a ascuns antipatia față de președintele PSD Sorin Grindeanu de fiecare dată când a avut ocazia. „Peiu nu-l înghite pe Grindeanu. Și viceversa. În schimb, Peiu comunică mult cu Ilie Bolojan, dar nici măcar nu ascunde acest lucru”, susțin surse din conducerea AUR pentru Adevărul. Prin atitudinea sa, Peiu e privit în AUR drept „omul lui Bolojan” sau „omul PNL”, adaugă sursele citate.

Petrișor Peiu la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Petrișor Peiu e unul dintre liderii AUR care se opun cu înverșunare ca partidul să intre la guvernare alături de PSD. Peiu le-a tras colegilor să mai rabde încă doi ani de opoziție, timp în care AUR poate crește spre 50%, susțin sursele citate. De altfel, Peiu s-a opus categoric ca AUR să voteze pentru învestirea Guvernului Veștea, în ciuda faptului ca mai mulți lideri AUR, în frunte cu omul de afaceri Mohammad Murad, au negociat intens atât cu Veștea, cât și cu Grindeanu.