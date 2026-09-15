 Un interlop cunoscut din Iași, găsit împușcat în cap într-o pădure. A condus „Brigada”, prima grupare mafiotă românească din Italia | adevarul.ro
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Un cunoscut interlop ieșean afost găsit împușcat în cap într-o pădure din Holboca. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost descoperit cu o plagă împușcată cranio-cerebrală, iar un echipaj medical a fost trimis la fața locului.

Poliția face cercetări la fața locului
Poliția face cercetări la fața locului Foto: arhivă, adevărul

Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc în pădurea Cananău din Holboca. Bărbatul a suferit o plagă împușcată cranio-cerebrală. Persoana găsită rănită este Viorel Oarză, cunoscut drept o figură a lumii interlope ieșene. 

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași a fost direcționat către locul incidentului pentru a-i acorda victimei îngrijiri medicale.

Poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în pădurea din comuna Holboca, se află un bărbat care prezintă o rană la nivelul capului.

„În urma deplasării la fața locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor și stabilirii naturii, provenienței și eventualei utilizări a acestuia”, a transmis Poliția.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, pentru stabilirea întregii situații de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Nu este clar dacă bărbatul a fost împușcat de o altă persoană sau dacă arma a fost folosită chiar de acesta.

Fost boxer și lider al unei grupări mafiote din Italia

Viorel Marian Oarză este un fost boxer profesionist originar din Iași, devenit cunoscut în lumea interlopă atât în România, cât și în Italia. În Torino, acesta a fost prezentat drept lider al grupării „Brigada”, o structură formată în principal din cetățeni români și descrisă de autoritățile italiene drept una de tip mafiot.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană și română, gruparea a implicată în activități infracționale precum extorcări, trafic de droguri, proxenetism și acte de violență. Oarză a fost poreclit în Italia „Il Padrino” și a fost arestat de autoritățile italiene.

După revenirea în România, numele său a apărut în mai multe dosare.

În 2024, Viorel Oarză a fost condamnat definitiv la Iași după ce a agresat membri ai unui juriu în timpul unui meci de box.

Într-un alt dosar, privind un scandal mai vechi la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Iași, acesta a fost achitat, decizia fiind menținută de Curtea de Apel Iași în 2026.

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