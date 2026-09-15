 Avertismentul lui Remus Pricopie pentru politicieni: „Ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează” | adevarul.ro
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Avertismentul lui Remus Pricopie pentru politicieni: „Ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează”

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Remus Pricopie avertizează că ascensiunea radicalismului este alimentată nu doar de discursurile extremiste, ci și de eșecurile celor aflați la guvernare. Problemele ignorate, abuzurile, privilegiile și lipsa rezultatelor cresc nemulțumirea pe care extremiștii o pot exploata politic.

Remus Pricopie, despre ascensiunea radicalismului.
Remus Pricopie, despre ascensiunea radicalismului. Foto: Facebook/Remus Pricopie

Remus Pricopie vorbește despre vulnerabilitățile sistemului democratic și despre felul în care acestea pot fi exploatate politic. Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative consideră că participarea la alegeri nu este, în sine, o dovadă că un partid respectă valorile democratice.

Într-un mesaj publicat marți, 15 septembrie, pe Facebook, chiar de Ziua Internațională a Democrației, sociologul Remus Pricopie atrage atenția că anumite formațiuni pot folosi libertățile democratice pentru a câștiga putere, după care să limiteze chiar principiile pe care s-au bazat în ascensiunea lor.

În această categorie intră, în opinia sa, discursurile care instigă la ură, transformă adversarii politici în dușmani, promovează teorii ale conspirației sau susțin că un singur grup reprezintă cu adevărat voința poporului.

Rectorul SNSPA subliniază, însă, că radicalismul nu se dezvoltă doar prin propriile mesaje și strategii, ci şi din eşecul celor aflaţi la guvernare, care nu sunt capabili să rezolve problemele reale.

„Democrația poate fi atacată chiar din interior, de către cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putere și, apoi, pentru a o deturna.

De Ziua Internațională a Democrației, merită să ne amintim că participarea la alegeri nu face automat un partid democratic. Cei care instigă la ură, transformă adversarii în dușmani, răspândesc teorii ale conspirației și se proclamă singurii reprezentanți autentici ai poporului pot folosi libertățile democrației chiar pentru a o slăbi.

Dar ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează. Problemele ignorate, privilegiile, abuzurile și lipsa rezultatelor produc nemulțumirea pe care extremiștii o exploatează.

De aceea, democrația nu se apără numai condamnând extremismul. Se apără prin instituții care funcționează, reguli respectate, bună guvernare și responsabilitate.

Altfel, cei care promit astăzi că vor reda vocea poporului pot decide mâine cine mai are dreptul să vorbească”, a scris acesta pe Facebook, alături de un mesaj al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative despre semnificaţia conceptului de democraţie.

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