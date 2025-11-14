search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Rogobete, avertisment pentru cei care dețin clinici medicale la parterul blocurilor: „Închideți singuri, dacă nu o s-o fac eu”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a transmis un avertisment dur deținătorilor de clinici medicale private la parterul blocurilor să își închidă singuri spațiile, că altfel o va face el.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook/Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății FOTO: Facebook/Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis un avertiment extrem de dur către proprietarii de clinici private din România, care nu respectă legislația, să-și închidă singuri spațiile medicale dacă se știu cu musca pe căciulă.

”Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici, când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a subliniat Rogobete.

”Prea mulţi ani la rând, aceste clinici au funcţionat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic şi uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să fac apel public să îşi închidă clinicile dacă funcţionează ilegal, dar este o realitate dură, este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un om, copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor în loc să o renoveze şi să o reabiliteze şi să respecte normativul aşa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în Bucureşti clinici ale unor somităţi şi vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a conchis el.

Avertismentul a fost lansat în contextul morții fetiței de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București.

”Eu nu pot să îmi dau cu părerea despre actul medical, nu am voie să fac acest lucru, sigur că va începe şi o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică şi vom vedea dacă discutăm de malpraxis sau nu. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a susţinut ministrul.

Ministerul Sănătății au deschis anchete pentru a verifica modul în care a fost realizată intervenția, respectarea protocoalelor și momentul apelului la 112, despre care autoritățile spun că ar fi fost efectuat cu întârziere.

Clinica în care s-a petrecut incidentul ar fi deținută de medicul Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic, cunoscută pentru promovarea sedării profunde.

Într-o prezentare recentă, aceasta afirma că noul centru deschis „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”, subliniind nevoia tot mai mare pentru intervenții cu sedare profundă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
gandul.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Imagini neverosimile: își lansa cartea, când a fost atacat cu ouă chiar de unchiul său! "Nerușinatule!"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Vremea până pe 15 decembrie! Surprize uriaşe de la meteo, temperaturile din primele săptămâni de iarnă
playtech.ro
image
Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani, care a murit după anestezie în clinica stomatologică! Ce s-a aflat ABIA ACUM despre medicul anestezist
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se confirmă: mai multe orașe și comune vor dispărea!
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Călăii din sistem. Cum a torturat mii de tineri cel mai prolific abuzator sexual din istorie, devenit pastor și decorat de stat. Îi viola și îi strangula. Trăiau orori greu de imaginat. Cazul, mușamalizat de magistrați
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor