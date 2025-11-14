Ministrul Rogobete, avertisment pentru cei care dețin clinici medicale la parterul blocurilor: „Închideți singuri, dacă nu o s-o fac eu”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a transmis un avertisment dur deținătorilor de clinici medicale private la parterul blocurilor să își închidă singuri spațiile, că altfel o va face el.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis un avertiment extrem de dur către proprietarii de clinici private din România, care nu respectă legislația, să-și închidă singuri spațiile medicale dacă se știu cu musca pe căciulă.

”Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici, când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a subliniat Rogobete.

”Prea mulţi ani la rând, aceste clinici au funcţionat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic şi uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să fac apel public să îşi închidă clinicile dacă funcţionează ilegal, dar este o realitate dură, este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un om, copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor în loc să o renoveze şi să o reabiliteze şi să respecte normativul aşa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în Bucureşti clinici ale unor somităţi şi vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a conchis el.

Avertismentul a fost lansat în contextul morții fetiței de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București.

”Eu nu pot să îmi dau cu părerea despre actul medical, nu am voie să fac acest lucru, sigur că va începe şi o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică şi vom vedea dacă discutăm de malpraxis sau nu. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a susţinut ministrul.

Ministerul Sănătății au deschis anchete pentru a verifica modul în care a fost realizată intervenția, respectarea protocoalelor și momentul apelului la 112, despre care autoritățile spun că ar fi fost efectuat cu întârziere.

Clinica în care s-a petrecut incidentul ar fi deținută de medicul Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic, cunoscută pentru promovarea sedării profunde.

Într-o prezentare recentă, aceasta afirma că noul centru deschis „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”, subliniind nevoia tot mai mare pentru intervenții cu sedare profundă.