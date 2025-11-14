Cine este proprietara cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. „Clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare”

Clinica stomatologică unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie generală aparţine unui medic din Bucureşti care afirmă că a „făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă calificată”.

Clinica unde a avut loc intervenţia în urma căreia a murit o fetiţă de doi ani îi aparține medicului stomatolog Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic și a noului centru specializat pe sedare profundă, Crystal Dental Dreamzzz, situat în București.

Clinica a fost inaugurată cu o investiție de peste 1 milion de euro și, potrivit medicului Sorina Blaj, scopul înfiinţării acesteia este de a schimba „complet abordarea în stomatologia locală și europeană”. De asemenea, la deschidere, medicul sublinia că pacienții primesc tratamente „în cele mai sigure condiții”, iar unitatea servește și ca platformă de colaborare internațională între medici.

„Acum, prin deschiderea unui centru specializat în sedare profundă, se schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană, iar Bucureștiul se remarcă pe harta inovației medicale internaționale și devine un model de bune practici. Totodată, am gândit acest proiect ca pe un loc în care pacienții primesc tratamente fără frică, în cele mai sigure condiții, dar și ca pe o platformă de colaborare internațională, unde medici din România și din alte țări pot lucra împreună, împărtășind experiență și cunoaștere”, spunea dr. Sorina Blaj, citată de startupcafe.

După tragedia petrecută în unul dintre cabinetele sale stomatologice, când o fetiţă de doar doi ani a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după anestezie, decedând ulterior, cli au transmis un comunicat în care îşi rexprimă regretul pentru cele întâmplate, subliniind faptul că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situaţie.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, se transmite în comunicat.

Crystal Dental Clinic are patru clinici în București, care cuprind 26 de cabinete și o echipă de peste 125, și este deținută integral de Sorina Blaj, conform datelor oficiale.