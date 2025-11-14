Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic după anestezie, revoltat: „Pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva”

Tatăl fetiței de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București acuză neglijență medicală și povestește cum a decurs întreaga intervenţie.

Tatăl copilei de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București a făcut primele declarații, exprimându-și durerea, dar și revolta față de modul în care s-a desfășurat procedura. El a precizat că fetița urma să fie supusă la două tratamente de canal, iar analizele recente arătau valori la ficat de șase ori mai mari decât limita normală.

„I-am făcut niște analize fetiței, că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiței au ieșit aseară (miercuri- n.n.), în jurul orei 21:00-22:00. Soția le-a trimis doctorului, i-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari, de 6 ori decât este limita. A spus că vorbește astăzi cu doamna anestezistă. După 20 de minute, după ce a sedat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanță, la fel, a venit după o oră și ceva. Nu ne-a lăsat să intrăm nici acum. Au trecut patru ore”, a povestit tatăl fetiţei.

El a subliniat că ea nu avea probleme de sănătate înainte de intervenție: „Nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă. I-au ieșit niște valori la ficat mai mari de șase ori decât trebuie, dar nu avea”.

Referitor la acordul pentru sedare, tatăl a explicat: „Da, păi te pune să semnezi. A semnat soția. Are mesaje soția cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea și doamna doctor i-a spus că nu, să vină, că este ok. Nu am ce să vă spun, durerea e prea mare. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu știu ce a fost, inconștiență, neatenție”.

Reacția Colegiului Medicilor Stomatologi

Vă reamintim că fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, și nu a mai putut fi resuscitată.

Conform informațiilor oficiale, la aproximativ 30 de minute după începutul procedurii, fetița a prezentat primele semne de instabilitate și a intrat ulterior în stop cardio-respirator, iar medicii din clinică au încercat resuscitarea timp de 40 de minute, înainte de a solicita intervenția serviciului de urgență 112.

Echipajele Secției 10 Poliție au fost alertate în jurul orei 19:30 și s-au deplasat la fața locului, iar personalul medical sosit ulterior a continuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, fetița a fost declarată decedată.

Reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi București au transmis un mesaj de condoleanţe familiei, arătându-şi, totodată disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru „identificarea persoanelor responsabile”.

„În urma decesului unui pacient minor la o clinică stomatologică din Capitală, Colegiul Medicilor Stomatologi București transmite condoleanțe familiei și regretele noastre pentru nesfârșita suferință. Colegiul va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile”, a transmis instituţia pe pagina de Facebook.