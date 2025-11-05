Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății pentru certificate false de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați, îi dau afară”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, că birourile din Ministerul Sănătăţii vizate de percheziţiile efectuate în cadrul Operaţiunii Jupiter au fost sigilate și că va înainta Parchetului General toate documentele solicitate. El a precizat că, dacă se va constata vinovăția unor angajați din minister, aceștia vor fi dați afară.

„Sesizarea s-a făcut în 2024, nu s-a făcut acum. Este vorba de o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare, nu am informaţii suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi am înaintat şi voi înainta Parchetului General documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere”, a declarat, miercuri, Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că dificultățile apar în special la recunoașterea stagiilor de pregătire efectuate în state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

„Problema cea mai mare este la recunoaşterile de specialitate din afara spaţiului european pentru că cei care fac rezidenţiat sau stagii de pregătire în ţările membre UE sunt verificaţi într-un electronic care funcţionează la nivelul UE şi unde putem verifica toate stagiile, dar şi diplomele sau certificatele emise de aceştia. Problema este atunci când vin dosare de recunoscut din afara spaţiului şi unde, din păcate, nu există în momentul de faţă elemente administrative aşa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană de a verifica corectitudinea şi valabilitatea acestor documente”, a mai adăugat Rogobete.

În cadrul anchetei, procurorii și polițiștii efectuează miercuri 14 percheziții în București și în mai multe județe. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Ancheta se concentrează pe mai mulți medici care au solicitat recunoașterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, deși procurorii suspectează că rezidențiatul nu s-ar fi desfășurat în realitate.