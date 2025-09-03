search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Publicat:

Cazul livratorului din Bangladesh atacat de un român care i-a spus „du-te înapoi în țara ta”, reproșându-i că este un „invadator”, a fost analizat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, miercuri, la Interviurile Adevărul. 

Radu Marinescu a vorbit despre responsabilitatea mesajului public. FOTO Daniel Guță
Radu Marinescu a vorbit despre responsabilitatea mesajului public. FOTO Daniel Guță

La o zi după ce Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, a fost adus sub escorta poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București, ministrul Justiției a fost chestionat de „Adevărul” în legătură cu valul de violență împotriva muncitorilor străini și cu privire la cei care își fac dreptate cu parul.  

„Lecturam, așa, pasaje din gândirea unor intelectuali orientați pe valorile umaniste. Unul dintre ei spunea că a sporit foarte mult răutatea în lume și ăsta e un lucru pe care îl vedem la tot pasul, nu doar la nivel intern, ci și la nivel extern, dacă vedeți câtă patimă este, așa, în a face rău. Se pare că și în societatea românească a crescut valul acesta de ostilitate. Omul e lup pentru om, cum spunea un dicton latin. Ce putem face? Păi, cred că putem face mai multe lucruri. În primul rând, ca să oprim această violență, trebuie să fim foarte responsabili noi, cei care suntem actori publici și care transmitem anumite mesaje. Această responsabilitate trebuie să fie pentru noi, politicienii, de exemplu”, a declarat Radu Marinescu.

„N-aș putea sa descifrez resorturile care l-au mânat la acest gest”

Ministrul Justiției a fost întrebat dacă, în opinia sa, atacul din 25 august a avut loc la apelul unui politician, cu referire deputatul AUR Dan Tanasă, care a publicat, anterior, pe o rețea de socializare, un mesaj în care a îndemnat românii să respingă comenzile livrate de imigranți și a avertizează asupra pericolului unei „dictaturi”„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.

„N-aș putea sa descifrez resorturile care l-au mânat (n.r. pe românul care l-a atacat pe livrator) la acest gest lipsit de responsabilitate, până la urmă. Eu consideră că, dacă e să decelăm tipurile de comportament care pot face bine și nu rău, unul dintre ele ar fi cel al mesajului public pe care actorii publici, politicienii trebuie să-l transmită într-un mod responsabil. Apoi, mesajele care se transmit de către vectorii de imagine și de comunicare publică din toate sferele publice (...) Apoi, fermitatea organelor care aplică legea, reacția societății civile, a cetățenilor față de aceste forme de discriminare”, a spus ministrul Justiției, la Interviurile Adevărul. Declarațiile pot fi urmărite de la minutul 35:

„Au venit, probabil, cu contracte de muncă, pe un deficit al forței de muncă din România”

Ministrul a explicat că, indiferent cum au venit în țară persoanele străine care muncesc în România, au drepturi și libertăți:

„Dacă acele persoane au venit în România, cum și românii au mers în altă țară pentru a lucra, au făcut-o, consider eu, legal. Au venit, probabil, cu contracte de muncă, pe un deficit al forței de muncă din România Și atunci, practic, noi am avut nevoie - dacă e să fim sinceri - de activitatea lor”.

„Și dacă ar fi venit neegal, să zicem, ei nu pot să fie agresați, bătuți, omorâți”

Radu Marinescu a continuat:

„Și dacă ar fi venit nelegal, să zicem, ei nu pot să fie agresați, bătuți, omorâți. Pentru că au drepturi și libertăți, chiar în aceste condiții. Legea intervine pentru a verifica statutul lor. Dacă intervine ceva ilegal, sunt căi potrivite pentru a rezolva această situațieEste inacceptabil un astfel de comportament pe rațiuni de discriminare. Sunt inacceptabile infracțiunile acestea săvârșite pe rațiuni de discriminare, de culoare, de etnie”, a mai spus ministrul.

Citește și: Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală

„Nu poți transmite astfel de mesaje societății”

Radu Marinescu a subliniat că formatorii de opinie - fie că sunt politicieni sau influenceri  -au o responsabilitate mare în acest sens.

„Nu poți transmite astfel de mesaje societății, că violența este ok, că poți să discriminezi pe cineva pentru că este femeie, pentru că este copil, pentru că este bătrân, pentru că este din Nepal”, a mai spus Radu Marinescu.

Ministrul a amintit că avem o legislație care are în vedere și formele extremiste de manifestare și discriminările.

„Toate aceste chestiuni sunt prevăzute, lucrăm în continuare la dezvoltarea acestei legislații în raport cu realitățile, cu normele europene și avem în vedere și limitele de pedeapsă, incriminările și sancțiunile. Însă, există un principiu care s-a regăsit de mai multe ori și în jurisprudența Curții Constituționale și anume că penalul este ultima ratio, adică, în esență, incidența penalului intervine pentru cele mai grave și mai serioase forme de comportament ilicit. Important este să reprimăm aceste forme de comportament ilicit înainte ca ele să devină de natură penală. Aici este succesul unei societăți”.

Radu Marinescu a mai subliniat că astfel de fapte trebuie prevenite:

„Noi trebuie să prevenim, repet, prin aceste mecanisme de educație, de informare, să nu-l privim pe celălalt ca un dușman, ci să-l privim ca un element integrator al al societății noastre până la urmă, apoi să sancționăm civil, să sancționăm contravențional lucrurile astea și, bineînțeles, în situația în care se ajunge și la o formă de comportament de gravitate a unei calificări penale, să fim foarte riguroși, obiectivi, prompți în a-l sancționa, dar, încă o dată, accentuez că în procedurile penale trebuie să respectăm și prezumpția de nevinovăție, trebuie să respectăm drepturile și libertățile cetățenilor”.

„Nu trebuie niciodată să ne grăbim în a considera o persoană vinovată sau a o declara nevinovată”

 Ministrul a făcut însă trimitere și la prezumpția de nevinovăție

„Iarăși, legat de procedurile penale, nu trebuie niciodată să ne grăbim în a considera o persoană vinovată sau a o declara nevinovată până când procedura respectivă judiciară nu a fost finalizată. Pentru că a comunica cu ușurință că o persoană este vinovată când de-abia a debutat procesul penal sau de a spune cu ușurință că n-a făcut nimic, deși doar a debutat procesul penal, nu sunt forme responsabile de comunicare, atâta timp când numai o hotărâre judecătorească definitivă spune clar cine e vinovat sau cine e nevinovat”.

Citește și: Tânărul care l-a lovit pe livratorul nepalez din București, dus la audieri

Amintim că un tânăr asiatic, livrator de mâncare în București, a fost, săptămâna trecută, victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a  atacatorului pentru 30 de zile.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii bangladeși care lucrează în România să nu își piardă încrederea.

Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
