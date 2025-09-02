Tânărul care l-a lovit pe livratorul nepalez din București, dus la audieri

Tânărul care a lovit un livrator din București și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, va fi dus la audieri marți, 2 septembrie, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Momentan, agresorul se află sub arest preventiv. El este acuzat de loviri sau alte violenţe.

Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe, scrie News.ro.

După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.

Incidentul a avut loc marţi, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de agresor care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Șocat, cetăţeanul nepalez l-a întrebat pe agresor de ce îl atacă. Răspunsul primit a fost unul cu tentă xenofobă: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, a spus bărbatul, adăugând apoi „Pentru că ești un invadator!”.

Nepalezul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reuşit să-l imobilizeze rapid.

Polițistul care a intervenit, agentul Andrei Jianu de la Secția 7, a fost felicitat public de colegul său, Marian Godină, într-o postare pe Facebook.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl. Tanasă”, a scris Marian Godină, referindu-se la deputatul AUR Dan Tanasă, care i-a încurajat pe reţelele de socializare pe români să-i boicoteze pe imigranţii de la Glovo.