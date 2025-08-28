Ambasada Bangladeshului în România, mesaj după atacul asupra livratorului: „Muncitorii să nu fie descurajați de acest incident izolat”

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis joi mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului asupra unui livrator originar din această țară, agresat în București pe 26 august. Reprezentanța diplomatică a salutat reacția promptă a autorităților române și a îndemnat cetățenii bangladeși care lucrează în România să nu își piardă încrederea.

„Ambasada Bangladesh-ului la București transmite sinceră recunoștință onorabilului președinte al României pentru declarația sa promptă prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Diplomații au subliniat relațiile bilaterale „excelente” dintre Bangladesh și România, întărite prin cooperarea în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural, și au subliniat contribuția muncitorilor din Bangladesh la societatea și economia românească.

„Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări”, a scris ambasada.

Apel la solidaritate și recunoștință pentru intervenția unui polițist român

Ambasada și-a exprimat aprecierea față de polițistul aflat în timpul liber care a intervenit pentru a-l opri pe agresor, precum și față de românii care au sărit în ajutorul victimei. „Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea”, au mai transmis oficialii.

În același mesaj, reprezentanța diplomatică îi sfătuiește pe muncitorii originari din Bangladesh aflați în România să trateze acest incident ca pe unul izolat și să își continue activitatea cu încredere, asigurându-i de sprijinul ambasadei: „Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.”

„Trăiască prietenia Bangladesh-România!”, a încheiat ambasada mesajul.