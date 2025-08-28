Nicușor Dan reacționează după atacul asupra livratorului nepalez: „Știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis o primă reacție la incidentul în care un livrator nepalez a fost lovit pe stradă de un român care l-a insultat cu expresii xenofobe – „ești un invadator” și „mergi în țara ta”.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a felicitat polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și a reușit să-l oprească pe agresor, împiedicând degenerarea situației.

Totodată, Nicușor Dan a reamintit că mulți români muncesc în străinătate și știu ce înseamnă să îți cauți șansa departe de casă:

„Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie. Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța.”

Foști miniștri, activiști și organizații civice condamnă atacul, pe care îl descriu drept „un comportament fascist”, „un act periculos” și „o rușine pentru România”.

Un tânăr nepalez, livrator de mâncare în București, a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.