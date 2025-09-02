Tânărul care l-a atacat pe livratorul din Bangladesh susține că a fost „manipulat online”. Este cercetat acum și pentru promovare de însemne legionare

Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, a fost adus sub escorta poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București, marți, 2 septembrie 2025. Mama acestuia a discutat cu reprezentanții presei la fața locului. Tudoran este acuzat de loviri sau alte violențe.

Femeia care l-a crescut pe tânăr i-a luat apărarea în fața jurnaliștilor, spunând că fiul ei nu e violent și că ar fi fost atacat de niște livratori.

După mai puțin de jumătate de oră în sediul Parchetului, tânărul de 20 de ani a ieșit cu o nouă acuzație: promovare de însemne legionare. Anchetatorii au stabilit că pe 14 iunie 2025, Tudoran ar fi distribuit în mediul online un material necenzurat ce conținea svastici.

La intrarea în sediul Parchetului, Tudoran a susținut că a acționat violent fiind influențat de propaganda online. De asemenea, atacatorul a contestat măsura arestului preventiv.

Incidentul de care este acuzat a avut loc marți, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de agresor care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Șocat, cetăţeanul străin l-a întrebat pe agresor de ce îl atacă. Răspunsul primit a fost unul cu tentă xenofobă: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, a spus bărbatul, adăugând apoi „Pentru că ești un invadator!”.

Nepalezul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reușit să-l imobilizeze rapid. Pus la pământ, Tudoran a cerut în repetate rânduri să își contacteze mama.

Cosmin Tudoran s-a remarcat în mediul online prin postările sale controversate de pe Facebook și TikTok, în care promovează simboluri fasciste, inclusiv crucea Mișcării Legionare și svastici asociate cu iconografie ortodoxă. În februarie, acesta și-a afișat o svastică nazistă ca fotografie de profil pe Facebook.