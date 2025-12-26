search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Ilie Bolojan le-a făcut un cadou special miniștrilor, înainte de Crăciun. A oferit cozonaci speciali produși la Oradea

În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a oferit miniștrilor câte un cozonac special produs la Oradea, unde acesta a fost primar și președintele Consiliului Județean Bihor.

Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro
Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro

Profit.ro a publicat informația în exclusivitate, cu fotografii cu darul făcut de prim-ministru colegilor săi din Guvern. Potrivit publicației, Ilie Bolojan a ținut să sublinieze că acest cozonac a fost produs la Oradea.

Mai exact, desertul a fost produs de orădenii de la Piața9.

Babka/FOTO: Piața 9
Babka/FOTO: Piața 9

Potrivit firmei producătoare, Babka are o istorie bogată ce datează de la începutul secolului al XIX-lea în Europa de Est, scrie Bihoreanul.

Conform lui Gil Marks, un istoric culinar, Babka a fost denumită așa după bunicile care erau principalele brutare ale acestui desert, se arată în descrierea produsului.

„Deliciosul desert împletit originar din Europa de Est este cunoscut pentru aluatul său bogat și dulce, care este bine întins și îmbogățit cu umpluturi delicioase, apoi împletit într-o formă alungită. (...)

Inspirați de patiserii de renume la nivel mondial, am creat versiuni complexe de Babka, de care suntem cei mai mândri în prezent, atât noi cât și iubitorii lor, care au devenit adevărați fani dedicați, pe bună dreptate”, se arată pe site-ul Piața9.ro. 

