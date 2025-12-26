search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Două F-16, ridicate de la sol după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert

Război în Ucraina
Un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, determinând ridicarea de la sol a două aeronave de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești.

A avut loc un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre/FOTO: MApN
A avut loc un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre/FOTO: MApN

„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16  din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, transmite MApN.

Potrivit ministerului, la ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15.

Forțele ruse au atacat în ziua de Crăciun un târg din Herson și un bloc de locuințe din Cernihiv, provocând moartea a doi civili și rănirea altor nouă persoane, au anunțat autoritățile ucrainene.

Rusia a lansat, în seara de 25 decembrie, un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică Iskander-M și 99 de drone de atac. Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 73 de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

În regiunea Cernihiv, o dronă a lovit un bloc de locuințe, provocând moartea unei femei de 80 de ani și rănirea altor nouă persoane, dintre care trei în stare critică.

