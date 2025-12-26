Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri ai lumii în 2025. Pe ce loc s-a clasat „Centralul din Carei” în ierarhia IFFHS

Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a desemnat pe arbitrul francez Clément Turpin drept cel mai valoros oficial al anului 2025 în fotbalul masculin.

Printre arbitrii luați în calcul s-a aflat și românul István Kovács, care a încheiat clasamentul pe poziția a patra.

Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019), a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, Szymon Marciniak, conform news.ro.

Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak.

Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte.

Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.