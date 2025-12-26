search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
Atacuri rusești în ziua de Crăciun: civili uciși într-o piață și într-un bloc de locuințe

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Forțele ruse au atacat în ziua de Crăciun un târg din Herson și un bloc de locuințe din Cernihiv, provocând moartea a doi civili și rănirea altor nouă persoane, au anunțat autoritățile ucrainene.

Rușii au lovit o piață din Herson în Ziua de Crăciun/FOTO:X
Rușii au lovit o piață din Herson în Ziua de Crăciun/FOTO:X

Începând cu ora 18:00 a zilei de 25 decembrie, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică Iskander-M, trasă din Crimeea ocupată, precum și 99 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri. Dronele au fost lansate din mai multe direcții, inclusiv Briansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Gvardiiske, din Crimeea ocupată, aproximativ 60 dintre ele fiind drone Shahed, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, trupe de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc, a reușit să doboare sau să neutralizeze 73 de drone inamice în regiunile de nord, sud și est ale țării, conform datelor preliminare comunicate la ora 09:00.

În Cernihiv, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje, provocând moartea unei femei în vârstă de 80 de ani. Alte nouă persoane au fost rănite, dintre care cel puțin trei se află în stare critică, au transmis Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei și guvernatorul regiunii, Viacheslav Chaus. Impactul a avut loc la nivelul unui apartament de la etajul al treilea, declanșând un incendiu și distrugeri semnificative.

Tot în ziua de Crăciun, în jurul prânzului, armata rusă a atacat centrul orașului Herson. O lovitură a vizat piața orașului, unde un bărbat de 47 de ani, angajat al pieței, a fost ucis. Mai multe tarabe au fost distruse, a declarat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin.

Ucraina a marcat astfel al patrulea Crăciun de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Pe 16 decembrie, cancelarul german Friedrich Merz a propus un armistițiu de Crăciun, inițiativă salutată de Kiev, dar respinsă de Moscova.

Atacurile rusești din Ajunul Crăciunului au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, soldându-se cu cel puțin patru morți și 35 de răniți. Loviturile asupra infrastructurii energetice au provocat întreruperi de curent la nivel național.

Regiunea Cernihiv, situată la granița cu Rusia și Belarus, este frecvent ținta atacurilor cu drone și rachete. De asemenea, Hersonul, oraș ocupat timp de opt luni în 2022, rămâne una dintre cele mai vulnerabile localități ucrainene, din cauza apropierii de pozițiile rusești de peste fluviul Nipru.

Orașul și locuitorii săi sunt expuși constant atacurilor cu rachete cu rază lungă, drone Shahed, bombe ghidate, artilerie și drone FPV, care lovesc în mod repetat zone civile.

Rușii au atacat sectorul energetic din regiunile Odessa și Mikolaiv de Crăciun

Din seara zilei de 25 decembrie și pe tot parcursul nopții de 26 decembrie, atacatorii ruși au atacat Odessa și regiunea Mykolaiv cu drone. Drept urmare, o instalație de infrastructură a fost avariată în Odessa, iar în Mikolaiv, districtul Mikolaiv a fost parțial întrerupt de la curent.

Conform anunțului de vineri dimineață al șefului Administrației Militare a orașului Odessa, Serhi Lisak, un incendiu a izbucnit la o instalație de infrastructură din Odessa în urma impactului cu un dronă.

„Se lucrează pentru eliminarea consecințelor. Conform informațiilor disponibile, nu există decese sau răniți”, a menționat Lysak.

Serviciile de urgență sunt în prezent la fața locului, iar o inspecție a zonei înconjurătoare este în curs de desfășurare pentru a se depista daunele aduse infrastructurii civile și clădirilor rezidențiale.

Și orașul Mikolaiv a fost atacat noaptea . Potrivit șefului OAV Mikolaiv, Vitali Kim, orașul și suburbiile sale au fost atacate de drone de atac de tip Molnia.

„În urma atacului, a existat o pană parțială de curent pentru abonații din districtul Mykolaiv. Până în prezent, aproape toți consumatorii au fost restabiliți. Nu există răniți”, a menționat Kim.

Și aseară, orașul Ociakiv din regiunea Mikolaiv a fost atacat. Rușii îl loviseră anterior cu rachete de rachete MLRS. 11 case private și opt mașini au fost avariate, dar din fericire nu au existat victime.

Explozii și la Izmail

Vineri, 26 decembrie, în jurul orei 0:30, s-au auzit explozii în Izmail, relatează „Public Odessa”.

Înainte de aceasta, Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au raportat un grup de drone care se îndreptau spre oraș.

Punctele de monitorizare au numărat până la 20 de drone în direcția districtului Izmail din regiunea Odesa. O alertă aeriană a fost declarată aici la ora 23:54, pe 25 decembrie.

În jurul orei 0:40, publicul a fost informat despre noi explozii din Izmail.

La ora 0:51, Forțele Aeriene ucrainene au înregistrat un grup de drone din Marea Neagră îndreptându-se spre Vîlkove.

La ora 1:24 a.m., un alt grup de drone a fost raportat în direcția Izmail. În jurul orei 1:30 a.m., s-au auzit din nou explozii în oraș.

