Mai ceva ca în James Bond. Operațiunea „Pimlico”, cea mai îndrăzneață misiune MI6 pentru salvarea celui mai important spion al Războiului Rece

Oleg Gordievski a fost unul dintre cei mai valoroși agenți ai Occidentului în timpul Războiului Rece. Atunci când conducerea KGB a început să bănuiască faptul că era, în realitate, agent dublu al serviciilor britanice, viața lui a ajuns în pericol imediat. Singura opțiune era o evacuare rapidă din Uniunea Sovietică – o misiune considerată, la acel moment, aproape imposibilă.

Momentul în care suspiciunile au devenit reale

În mai 1985, Gordievski, în vârstă de 46 de ani, a fost convocat de urgență la Moscova din postul său de la Londra, sub pretextul unei promovări importante în cadrul KGB. În realitate, superiorii săi aflaseră, printr-o scurgere de informații din CIA, că ar putea lucra de ani de zile pentru MI6.

Într-o dacea de lângă Moscova, în timpul unui interogatoriu mascat sub forma unei conversații oficiale, i-a fost oferit alcool amestecat cu ser al adevărului. Deși se afla la limita cedării, Gordievski a reușit să-și controleze reacțiile și să nege orice acuzație. KGB nu a avut suficiente dovezi pentru a-l aresta, dar l-a plasat sub supraveghere strictă.

Pentru Gordievski, mesajul era clar: dacă va face cea mai mică greșeală, îl așteptau tortura și execuția.

De ce era Gordievski atât de important

Născut în 1938, în perioada stalinistă, Gordievski provenea dintr-o familie de ofițeri KGB. A intrat în serviciile secrete sovietice, dar, în timpul unei misiuni la Copenhaga, a fost profund influențat de viața și libertățile din Occident. Acolo a luat legătura cu MI6 și a acceptat să devină agent dublu.

Ulterior, a fost transferat la ambasada sovietică din Londra, unde a furnizat informații extrem de sensibile despre gândirea conducerii de la Kremlin. Printre cele mai importante dezvăluiri se numărau temerile nefondate ale URSS privind un atac nuclear iminent al Occidentului – informații care au ajuns direct pe masa premierului britanic Margaret Thatcher și a președintelui american Ronald Reagan.

Aceste date au contribuit la reducerea tensiunilor dintre Est și Vest și au facilitat inclusiv contactele timpurii dintre Margaret Thatcher și Mihail Gorbaciov.

Pentru MI6, protejarea lui Gordievski devenise o prioritate strategică.

Activarea Operațiunii „Pimlico”

MI6 pregătise încă din timp un plan de evacuare de urgență, cunoscut sub numele de cod „Pimlico”, deși puțini credeau că va fi vreodată pus în aplicare. Planul presupunea extragerea unui agent aflat chiar în interiorul Uniunii Sovietice – ceva fără precedent.

Pe 16 iulie 1985, Gordievski a transmis semnalul de alarmă convenit: a fost văzut într-un loc prestabilit din Moscova, la ora exactă, purtând o sacoșă de plastic. Semnalul a fost confirmat de un ofițer MI6 printr-un gest aparent banal – mâncarea unui baton de ciocolată.

În scurt timp, Margaret Thatcher și-a dat acordul. Operațiunea „Pimlico” a început.

Evadarea din Moscova

Sub supraveghere permanentă, Gordievski a reușit să scape de filaj folosind tehnici clasice de contraspionaj – schimbări frecvente de traseu, intrări și ieșiri din magazine, urcări și coborâri din metrou. După mai bine de o oră, a ajuns la gara Leningrad și s-a urcat într-un tren de noapte, fără să fie urmărit.

Destinația finală: un punct izolat de pe un drum forestier, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Finlanda.

În paralel, o echipă MI6 formată din diplomați britanici și familiile lor se deplasa spre același punct, sub pretextul unei excursii medicale și de cumpărături în Finlanda – o acoperire menită să păcălească interceptările KGB.

Momentul decisiv la graniță

Întâlnirea a avut loc la limită, după ce mașinile MI6 au reușit să scape de filajul sovietic printr-o manevră riscantă. Gordievski a fost ascuns în portbagajul unei mașini diplomatice, protejat de imunitatea diplomatică.

La punctul de frontieră, riscul a fost maxim: câinii de pază puteau detecta mirosul uman. Situația a fost salvată de un incident banal – copilul unuia dintre diplomați avea nevoie de schimbarea scutecului, iar câinele s-a retras.

Mașinile au trecut granița sovietică, apoi și cea finlandeză, fără ca autoritățile să fie alertate la timp de Moscova.

După evadare

Gordievski a ajuns ulterior în Norvegia și apoi la Londra. A fost cea mai spectaculoasă operațiune de extracție a unui agent din Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece.

După prăbușirea URSS, s-a reunit cu familia sa. A trăit sub identitate protejată în Marea Britanie, a scris mai multe cărți și a apărut rar în public. În 2007, a fost decorat de regina Elisabeta a II-a pentru serviciile aduse Regatului Unit.

Oleg Gordievski a murit la 21 martie 2025, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Surrey.