Ministrul Justiției cere închisoare pe viață pentru crimele din gelozie, după tragedia din Teleorman: „Trebuie să acționăm cu promptitudine”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat că lucrează la un proiect legislativ care ar putea introduce închisoarea pe viață pentru crimele comise din gelozie, după cazul femeii ucise în plină stradă, sâmbătă seară, în județul Teleorman. Oficialul a calificat astfel de fapte drept „acte de o gravitate și atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică”.

„Este necesar să întărim cadrul legal, în sensul în care Ministerul Justiției deja a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor, care permite pronunțarea inclusiv a unei pedepse de privare de libertate pe viață, pentru infracțiuni de suprimare a vieții, care sunt justificate, între ghilimele să spun așa, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului”, a declarat Marinescu la Digi24.

Ministrul a atras atenția că modificarea legii nu este suficientă dacă nu este urmată de aplicarea ei:

„Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”, a subliniat el.

Totodată, Radu Marinescu a precizat că actuala legislație oferă deja instrumente pentru protejarea victimelor violenței, însă este nevoie de o aplicare mai riguroasă a acestora.

„Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului”, a adăugat ministrul, menționând că va solicita clarificări privind modul în care autoritățile și-au făcut datoria în cazul crimei din Teleorman.

Întrebat despre introducerea noțiunii de „femicid” în legislația românească, ministrul s-a declarat deschis acestei propuneri:

„Sunt de acord cu orice formulă legală care ajută la combaterea mai fermă a acestui fenomen.”

El a mai subliniat că răspunsul la astfel de tragedii trebuie să includă nu doar măsuri penale, ci și acțiuni educaționale și administrative:

„Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ, dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze.”

Tragedia care a stârnit reacția ministrului a avut loc sâmbătă seară, în comuna Beciu, județul Teleorman. O femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu cuțitul de fostul soț, chiar în timp ce ținea în brațe unul dintre copii.

Şeful Poliţiei Române a anunţat luni, 10 noiembrie, că a cerut un raport conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman şi a anunțat verificări la nivel naţional cu privire la gestionarea cazurilor de violenţă domestică.