Deputatul PNL Alina Gorghiu, inițiatoare a proiectului, spune că e un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere.

„Azi este ziua aceea în care depunem proiectul de lege care va reglementa femicidul. Ziua în care spunem clar, uciderea unei femei doar pentru că e femeie, are un nume, are o cauză și de azi are o lege”, arată Alina Gorghiu, inițiatoare a proiectului de lege, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit deputatului PNL, legea recunoaşte că nu toate crimele sunt la fel.

„Când o femeie este ucisă de partener de soț, de fostul soț, în numele controlului, al geloziei sau al onoarei, nu e un simplu omor. Este femicid. Legea obligă Poliția, procurorii și Medicina legală să colecteze şi să publice date despre toate cazurile. De ce? Pentru că niciun dosar nu trebuie să mai fie uitat, niciun nume nu trebuie să mai dispară din statistici. Se introduc prin această lege pedepse mai mari pentru crimele comise din dorința de control sau de dominație, iar în școli, educație despre egalitate de gen și relații nonviolente”, spune Gorghiu.

Proiectul de lege aduce modificări importante vizând atât definirea, cât şi sancționarea adecvată a faptelor de violență bazată pe gen.

„Credeți-mă, e un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere, pentru cele care au fost din varii motive reduse la tăcere, pentru mamele care n-au fost crezute. Astăzi România face un pas important spre a numi corect ce se întâmplă. Nu sunt tragedii de familie. Este femicid”, mai spune Alina Gorghiu.