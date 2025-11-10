search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Control dispus și de procurorul general la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii din Teleorman ucise de fostul partener

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta.

Alex Florența, procurorul general al României FOTO: Adevărul
Alex Florența, procurorul general al României FOTO: Adevărul

”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiţie a dispus, în cursul dimineţii de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, judeţul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, a transmis PICCJ.

Potrivit sursei citate, controlul vizează atât modul în care s-au desfăşurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracţiunea de viol, cât şi modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecţie.

Anterior, conducerea Poliţiei Române a anunţat că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri.

Presupusul ucigaş a fost lăsat în libertate deşi femeia a reclamat că, la câteva zile de la emiterea ordinului de protecţie, a fost răpită, sechestrată şi violată de acesta, iar tatăl femeii a fost amendat contravenţional în repetate rânduri, pe motiv că ar fi sunat fără justificare la 112, după ce a solicitat sprijinul autorităţilor şi a raportat ameninţările din partea ginerelui.

”Conducerea Poliţiei Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, împreună cu o echipă de poliţişti din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situaţiei de către poliţişti, anterior comiterii infracţiunii de omor calificat. Echipa de verificare este formată din specialişti ai Direcţiei Control Intern, Direcţiei de Ordine Publică şi Unităţii Centrale de Analiză a informaţiilor. În funcţie de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, a anunţat, luni dimineaţă, Poliţia Română.

Controalele la IPJ Teleorman au loc în condiţiile în care femeia ucisă pe stradă de către soţul ei, de care se despărţise, obţinuse două ordine de protecţie, unul provizoriu emis de Poliţie şi unul pe termen lung, emis de instanţa de judecată, iar după emiterea acestora soţul agresiv a continuat ameninţările şi chiar a fost reclamat că a răpit-o şi violat-o, fiind lăsat în libertate de către autorităţi. 

Poliţiştii au emis, în 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani, iar patru zile mai târziu, în 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a emis ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.Chiar în ziua în care instanţa a emis ordinul de protecţie, femeia de 25 de ani a reclamat că soţul a luat-o cu forţa dintr-un parc din Turnu Măgurele, a băgat-o în autoturism, a dus-o în afara oraşului şi a violat-o. Cu toate acestea, organele penale l-au lăsat liber.

 ”În urma cercetărilor făcute împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

De asemenea, tot după emiterea ordinelor de protecţie, tatăl femeii a sesizat la 112, în repetate rânduri, ameninţări din partea ginerelui, însă acesta a fost sancţionat pe motiv că a sunat fără justificare la numărul de urgenţă, poliţiştii considerând că aspectele reclamate ”nu se confirmă”.

