search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Crimă cumplită în Teleorman. O tânără a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, pe stradă, în timp ce-şi ţinea în braţe copilul de doi ani

0
0
Publicat:

Scene terifiante într-o comună din Teleorman, acolo unde o tânără de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe.

banda politie foto

O tragedie cumplită s-a produs în în cursul serii de sâmbătă, 8 noiembrie, în comuna Beciu, județul Teleorman, unde Mihaela, o femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe. Incidentul s-a petrecut în fața bisericii locale, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei, relatează impactnews24.

Potrivit martorilor, femeia se îndrepta spre o vecină când agresorul, care o pândise ore întregi, a ieșit din ascunzătoare. Mihaela a încercat să fugă, dar bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a prins-o și a înjunghiat-o de 15 ori cu brutalitate, fără să ţină cont de copilul pe care îl avea în braţe, lăsând-o într-o baltă de sânge.

Vecinii povestesc că, atunci când au ajuns la locul faptei, l-au găsit pe băieţelul de doi ani, speriat, lângă victimă, îmbrăţişând trupul însângerat şi fără viaţă al mamei sale.

După crimă, criminalul a fugit la locuința sa și a încercat să-și pună capăt zilelor, provocându-și răni la gât, torace și braț. El a fost transportat în stare critică la Spitalul de Urgență din Alexandria, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Ordinul de protecţie nu i-a fost de niciun ajutor

Deşi nu erau căsătoriţi oficial, victima şi partenerul său de viaţă aveau împreună trei copii. Din cauza agresivităţii bărbatului, tânăra îl părăsise în urmă cu aproximativ două luni, iar cei trei copii ai lor, cu vârstele de 2, 4 și 6 ani, locuiau împărțiți între părinți: cei doi mai mari cu tatăl, iar cel mic cu mama.

În urma ameninţărilor repetate, Mihaela obţinuse un ordin de protecţie împotriva fostului său partener, dar acesta îl încălcase de mai multe ori, fără ca împotriva lui să fie fost luate măsuri legale.

Mai mult decât atât, tatăl victimei a declarat că inclusiv el a fost agresat atât verbal, cât și fizic de tatăl criminalului, după ce Mihaela ceruse un ordin de protecție împotriva fiului său şi că tânăra a sunat de mai multe ori la 112, însă autoritățile nu au intervenit.

Alexandria

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea
fanatik.ro
image
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Plată pierderi pentru coloana de pe casa scării. Ce spune legea?
playtech.ro
image
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump, decizie fără precedent după ce a aflat de ”bijuteria” de 3,7 miliarde de dolari
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Cele mai mari pensii din România și persoanele care le primesc. Cine primește net peste 88.000 de lei pe lună după ce a cotizat ani de zile
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?