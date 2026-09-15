Ministrul interimar al Agriculturii reacționează după violențe: „Protestul oierilor a fost deturnat”

Tanczos Barna spune că protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor.

Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii Foto: Facebook/Tanczos Barna

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a reacționat la actele de vandalism din timpul protestului oierilor, un protest din punctul său de vedere deturnat.

”Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei. Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”, a transmis Tanczos Barna pe facebook.

Totodată, el a salutat poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de toate formele de violență și de agresarea forțelor de ordine și în cursul după-amiezii a primit delegația acestora la Ministerul Agriculturii.

”În urma discuțiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu și cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate.La protestul precedent, organizat în condiții legale de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuții, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care, la sfârșitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene”, a mai precizat ministrul interimar.

Barna a făcut apel la toți fermierii care se confruntă cu provocările actualelor dificultăți economice și sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime.

Protestul neautorizat al fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în violențe extrem de grave, jandarmii fiind folosiți să folosească gaze lacrimogene după ce agitatori din afara sectorului agricol au aruncat cu pietre, mobilier stradal și au încercat să pătrundă cu forța în sediul Guvernului.

Incidentele s-au soldat cu blocarea traficului pe artere majore din Capitală, amenzi de 11.000 de lei, persoane duse la secția de poliție și mai mulți manifestanți care au avut nevoie de îngrijiri medicale.