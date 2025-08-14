search
Joi, 14 August 2025
Ministrul Fondurilor Europene spune că PNRR nu se opreşte, ci se accelerează. Proiectele cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte, ci chiar se accelerează.

Dragoș Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene FOTO: gov.ro
”Vreau să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care nu doar că nu se opreşte, ci se accelerează cu această ocazie”, a declarant ministrul Dragoş Pîslaru, în conferinţa de Guvern după şedinţa de Guvern.

Ptrivit acestuia, există un preacord cu Comisia Europeană pentru a aduce claritate inclusiv în spaţiu public şi în relaţia între autorităţile publice cu privire la ce rămâne în PNRR.

”Astăzi, iată, am adoptat Memorandumul care confirmă în şedinţă de Guvern rezultatele acestui preacord. Noua alocare agreată Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil 13,56 miliarde de euro şi 8,06 miliarde euro împrumuturi. Vă spuneam că această securizare integrală a componentei de granturi a fost unul din obiectivele principale de negociere”, a mai declarat ministrul.

”Aşa cum vă puteţi da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit şi pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta împrimuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investiţiilor şi a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, în luna septembrie, ca urmarea schimbulor oficiale de documente, Comisia Europeană urmează să aprobe noua versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în şedinţa ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală.

”Memorandumul serveşte ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu”,  adăugat ministrul.

Ministrul explică faptul că se va trece la o monitorizare transparentă : ”Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investiţiei şi Proiectele Europene îl va lucra împreună cu ministerile de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca în acest an de zile pe care îl avem, până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”.

Proiectele cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, anunţă, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR. ”Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanţare de 47,4 miliarde de euro”, a transmis ministrul, explicând că atenţia se va concentra pe proiectele care au şanse de a fi finalizate.

Potrivit acestuia, este ca şi când vrei să pregăteşti o masă de prânz şi te apuci de 10 feluri de mâncare şi nu termini niciunul.

”Problema este că rămânem nemâncaţi. În situaţia pe care noi o avem astăzi, am încheiat aceste contracte de finanţarea pentru foarte, foarte multe proiecte şi în acest moment avem o problemă că mai avem doar un an de zile pentru a stabili care sunt proiectele pe care le vrem să ne concentrăm şi să luăm banii, resursele financiare pentru ele”, a mai declarat Pislaru.

Potrivit acestuia, ”Ordonanţa de Urgenţă spune foarte clar, pentru proiectele pentru care încă nici nu am ordin de începere a lucrărilor, care pică din PNRR, la aceste proiecte trebuie să renunţăm”.

”Presupune că trebuia cumva să ne concentrăm resursele pe proiectele pe care le avem în momentul de faţă pe PNRR şi cele care sunt mai avansate”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, proiectele care sunt între 0 şi 30% ca progres fizic ar urma să fie suspendate.

”Asta înseamnă că nu se renunţă la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare şi pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puţini pe care le avem în 2025 şi 2026”, a explicat ministrul.

Dragos Pîslaru a explicat că, proiectele care sunt peste 30%, deci deja cu şantiere, cu lucrări avansate, ”le vom finaliza şi ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanţare”.

 ”Ceea ce este foarte important de menţionat este că punem ordine, astfel încât să putem să ne concentrăm pe ceea ce este fezabil să facem într-un an de zile, astfel în cât să putem în aceste constrângeri bugetare pe care le avem să finalizăm proiecte. Nu este nimic altceva decât un lucru care să ne permite în sfârşit să vedem rezultate concrete ale acestor investiţii, urmând ca celelalte studii de fezabilitate sau proiecte tehnice, pentru cele care n-au început lucrări sau proiecte care sunt într-un stadiu incipient, să poată să fie poate ulterior continuate pe alte surse de finanţare”, a mai declarat ministrul.

