OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR nu a primit avizul social-democraților: PSD cere „consens între partidele aflate la guvernare”

PSD solicită ca proiectul de ordonanță de urgență privind suspendarea unor finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie adoptat doar în baza unui consens politic între partidele aflate la guvernare. Social-democrații atrag atenția că forma actuală a OUG trebuie revizuită, fiind necesară o analiză obiectivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție.

„Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Formațiunea politică subliniază că nu va susține nicio decizie majoră a Guvernului promovată fără respectarea mecanismului decizional stabilit prin Acordul Politic.

„PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se arată în comunicat.

Conducerea PSD urmează să stabilească, în ședința Biroului Permanent Național din 18 august, un set de propuneri pentru modificarea proiectului de ordonanță. Reprezentanții partidului spun că vocea aleșilor locali PSD, care gestionează peste jumătate din comunitățile din România, trebuie luată în considerare.

„PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate”, a conchis PSD.