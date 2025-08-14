Coaliția, la cuțite pe tema măsurilor care vizează PNRR. „România nu se conduce din birou, cu pixul pe hârtie, ci din teren”

Tensiunile din coaliția de guvernare provocate de al doilea pachet de măsuri fiscale l-au determinat premierul Ilie Bolojan să amâne adoptarea unei ordonanțe de urgență criticate de PSD, formațiune care susține că aceasta ar fi blocat implementarea PNRR.

Anunțul a fost făcut de deputatul social-democrat Ștefan Ovidiu Popa, care a postat un mesaj dur pe contul său de Facebook, în care afirmă că „România nu se conduce din birou, cu pixul pe hârtie, ci din teren”.

„PSD nu acceptă decizii luate peste capul celor care reprezintă România reală! Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern figura Ordonanța de Urgență care ar fi blocat de facto PNRR-ul. Sub presiunea aleșilor locali, premierul Ilie Bolojan a fost nevoit să amâne adoptarea acestei OUG și a decis ca proiectul să rămână în transparență publică și să fie discutat până marți”, a transmis joi, 14 august, parlamentarul pe pagina sa de Facebook.

Ștefan Ovidiu Popa a subliniat că pentru PSD, vocea primarilor și a aleșilor locali „nu este un simplu punct de vedere – este vocea a milioane de oameni”, având în vedere că aceștia administrează peste jumătate dintre comunitățile din România. Potrivit lui, ignorarea acestor opinii înseamnă ignorarea nevoilor reale din teritoriu.

„Este de bun-simț să renunțăm la proiectele imposibil de finalizat în termen, dar este inacceptabil ca investiții aflate în stadii avansate să fie blocate printr-un aviz guvernamental. România nu se conduce din birou, cu pixul pe hârtie, ci din teren, acolo unde primarii PSD duc greul dezvoltării locale”, a mai afirmat deputatul social-democrat.