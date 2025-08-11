1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la 262.000 euro bucata

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații.

O investigație dezvăluie unul dintre cele mai mari scandaluri legate de gestionarea fondurilor europene din România. Microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală, o singură firmă adjudecându-și peste jumătate din contracte. În spatele acestei afaceri se află o rețea complexă de relații politice și proceduri restrictive, care au costat statul român peste 135 de milioane de euro.

România doboară recorduri la prețuri umflate

Uniunea Europeană estimase, în Ghidul Solicitantului PNRR, o investiție totală de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze electrice, cu un preț mediu de 78.000 de euro pe unitate. În realitate, țara noastră a cumpărat doar 1.300 de vehicule, plătind în medie aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare, aproape dublu față de estimările inițiale, conform anchetei reporterIS.ro.

Un microbuz de 90.000 de euro a ajuns să coste 262.000 de euro, bucata

Prețul unui Ford E-Transit electric – modelul preferat de majoritatea consiliilor județene – pornește de la aproximativ 64.500 de euro fără TVA. Carosarea completă, cu 16+1 locuri, aer condiționat și lift pentru persoane cu dizabilități, costă între 15.000 și 20.000 de euro, potrivit ofertelor oficiale ale carosierilor din România.

Prețul final corect ar trebui să fie în jur de 90.000–100.000 de euro. Totuși, în județul Olt, un microbuz identic a fost cumpărat cu 262.000 de euro, fără TVA.

Proceduri de achiziții adaptate unui singur favorit

Ancheta arată că multe caiete de sarcini impuneau o lungime maximă de 6,8 metri, limitând concurența și lăsând câmp liber unui singur ofertant. În 90% dintre cazuri, licitațiile au avut o singură ofertă admisă, restul fiind respinse ca neconforme.„Studiile de piață” care justificau prețurile erau, de fapt, simple capturi de pe site-uri de dealeri, fără adaptare la cerințele de carosare, arată Jurnalul.ro.

Firma Aveuro Internațional din Prahova, controlată de Vlad Papuc – fiul unei lider PNL local, apropiată de baronul Iulian Dumitrescu – a câștigat licitații în peste 60% din județe. Numai la Iași, compania a livrat 26 de microbuze la peste 200.000 de euro bucata, fără TVA. În total, Aveuro are peste 35 de contracte publice, în valoare cumulată de 135 de milioane de euro.

La Iași, un microbuz a costat 202.800 de euro, fără TVA, în timp ce Brașovul a plătit aproximativ 150.000 de euro pentru același model, cu aceleași dotări. Diferența pe fiecare vehicul ar fi permis achiziția a nouă microbuze suplimentare, la același buget.

Întreaga anchetă poate fi citită AICI.