Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a demarat procesul de reorganizare a instituțiilor din subordine, cu scopul de a reduce cheltuielile bugetare și de a elimina funcțiile redundante. Prima structură vizată este Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă („TBRCM” SA), al cărei acționar unic este Casa Națională de Pensii Publice.

Foto: tratamentbalnear.ro

Potrivit reprezentanților ministerului, la „TBRCM” SA se desființează funcția de director general adjunct, conducerea urmând să fie asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat. De asemenea, numărul membrilor din Consiliul de Administrație scade de la cinci la trei.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale motivează schimbările prin existența unor funcții redundante sau fără obiect de activitate în actuala structură organizatorică și de conducere. Prin restrângerea acesteia, ministerul urmărește să simplifice luarea deciziilor și să elimine cheltuielile pe care le consideră nejustificate cu indemnizațiile.

Măsurile au și un obiectiv financiar pe termen mai lung: păstrarea echilibrului bugetar al societății, astfel încât aceasta să își poată susține activitatea pe termen mediu și lung și să își mențină stabilitatea economică.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole, a explicat cum intenționează să continue reorganizarea:

„Am început procesul de reorganizare a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, cu un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor care nu se justifică, eliminarea structurilor redundante și utilizarea responsabilă a banilor publici. Nu putem vorbi despre eficiență în administrație fără să ne uităm cu atenție la modul în care sunt organizate instituțiile și la costurile pe care le generează structurile de conducere. Prima măsură vizează TBRCM SA. Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societății și reducem cheltuielile cu indemnizațiile. Reforma nu se oprește aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcție și fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală și prin rezultate”

Ce rol are TBRCM și ce rețea administrează

Guvernul a înființat TBRCM prin Hotărârea nr. 1.469 din 12 decembrie 2002, prin reorganizarea caselor de odihnă și tratament balnear ale țărănimii. Actul de înființare stabilește ca obiect principal al societății realizarea programului Casei Naționale de Pensii privind tratamentul balnear și recuperarea capacității de muncă pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii.

Potrivit prezentării de pe site-ul propriu, societatea funcționează în actuala formă de organizare din 2003 și are 13 sucursale, cu hoteluri, restaurante și baze de tratament balnear. Rețeaua cuprinde unități la Amara, Bala, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu Băi, Lacu Sărat, Moneasa, Nicolina-Iași, Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru și Băile 1 Mai.

TBRCM indică o capacitate totală de cazare de 3.181 de locuri și afirmă că peste 70.000 de turiști beneficiază anual de serviciile sale de cazare, masă și tratament balnear. Aceste cifre provin din prezentarea societății, care nu precizează anul de referință.