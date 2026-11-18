România produce tot mai puțin cu fiecare oră de muncă, în timp ce media Uniunii Europene este în creștere. Scăderea producției, costurile mai mari și reducerea numărului de angajați pun presiune pe economie, iar efectele se văd și în salarii și în numărul locurilor de muncă disponibile.

Productivitatea muncii în România a înregistrat cea mai mare scădere din UE. Foto: arhivă

Nevoia unui model economic bazat pe investiții eficiente, productivitate și competitivitate a fost subliniată și de viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu. Acesta consideră că ajustarea bugetară trebuie însoțită de măsuri pentru relansarea economiei, potrivit Adevărul Financiar.

România pierde teren, în timp ce media europeană crește

După România, cele mai mari scăderi anuale ale productivității pe oră lucrată au fost consemnate în Cehia, de 0,8%, și în Portugalia, de 0,5%. La polul opus, Slovenia a avut un avans de 5,8%, Danemarca de 3,5%, iar Letonia de 3,4%.

Și indicatorul calculat pe persoană ocupată a scăzut în România, cu 0,8%, în timp ce media UE a crescut cu 0,9%. Irlanda și Italia au fost celelalte două state membre care au înregistrat scăderi la acest indicator.

Presiune pe industrie: producție mai mică și costuri în creștere

Datele INS arată că producția industrială s-a redus în septembrie cu 6,2% față de aceeași lună din 2025, iar cea a industriei prelucrătoare cu 7,2%. În prognoza din 17 noiembrie, Comisia Europeană indică slăbirea consumului, incertitudinea economică și costurile ridicate ale energiei printre dificultățile economiei românești.

Raportul BNR asupra inflației, publicat pe 16 noiembrie, evidențiază diferențe între sectoare. În trimestrul al doilea, costul unitar al muncii la nivelul întregii economii a scăzut cu 0,1% față de un an înainte. În industrie, costurile salariale raportate la producție au crescut însă cu 5,7%, iar în industria auto avansul a ajuns la 14%.

Banca centrală leagă presiunile din industrie de continuarea scăderii producției. În sectorul auto, companiile au redus personalul pentru a-și ajusta cheltuielile, în timp ce salariile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent.

Salarii mai mari în lei, dar putere de cumpărare mai mică

Ritmul anual de creștere a salariului mediu brut a încetinit la 3,4% în trimestrul al doilea din 2026, potrivit BNR. În mediul privat, creșterea a fost de 5%, în timp ce în sectorul public salariile au scăzut cu 2,4%, pe fondul înghețării salariilor și al plafonării unor bonusuri. Banca centrală pune încetinirea, în parte, pe seama contribuției aproape nule a productivității și a relaxării pieței muncii.

În septembrie, salariul mediu net a fost de 5.717 lei, cu 5% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut, conform INS. După ajustarea cu inflația, salariul real a fost însă cu 1,5% mai mic. A fost a 15-a lună consecutivă de scădere anuală a puterii de cumpărare a salariului.

Mai puțini angajați și mai puține posturi disponibile

Numărul salariaților din economie a scăzut cu 1,2% în trimestrul al doilea față de aceeași perioadă din 2025, ritm menținut și în iulie–august, potrivit BNR. În industrie, efectivele s-au situat cu aproximativ 4% sub nivelurile din perioadele corespunzătoare ale anului anterior. Reduceri de peste 8% au fost înregistrate în industria auto, chimie, metalurgie, prelucrarea lemnului și industria ușoară.

Rata locurilor de muncă vacante a coborât la 0,5%, minimul ultimilor 15 ani. Datele INS pentru septembrie indică o rată a șomajului de 6,3% și aproximativ 517.100 de șomeri, cu 26.200 mai mulți decât în aceeași lună din 2025.

Pentru întregul an 2026, Comisia Europeană estimează o contracție economică de 0,3%, urmată de creșteri de 1,8% în 2027 și de 2,2% în 2028. Aceste valori sunt prognoze, nu rezultate definitive. Potrivit Comisiei, investițiile publice, inclusiv cele finanțate prin PNRR, au susținut economia, în timp ce investițiile private au fost afectate de incertitudine și de costurile energiei.