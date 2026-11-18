Guvernul își propune să reducă deficitul bugetar la 5,2% din PIB în 2027, să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și să reducă taxarea muncii în a doua jumătate a anului. Fără taxe noi, planul se bazează pe o colectare mai bună și pe economiile obținute prin reforma administrației publice. Rămâne însă întrebarea dacă aceste surse vor putea acoperi veniturile la care statul renunță și, în același timp, vor contribui la reducerea deficitului.

Guvernul își propune să reducă deficitul bugetar la 5,2% din PIB în 2027 Foto: arhivă

Programul de guvernare prevede eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 și reducerea taxării muncii începând cu semestrul al doilea. O parte din economiile realizate prin reforma statului și din veniturile suplimentare obținute prin colectare ar urma să finanțeze reducerea taxării muncii, iar restul să contribuie la diminuarea deficitului.

IMCA: estimări de peste 5 miliarde de lei, încasări mult mai mici

La introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, autoritățile estimau venituri anuale de 5-7 miliarde de lei. Un studiu realizat de The Tax Institute evalua impactul bugetar la aproximativ 1,017 miliarde de euro, echivalentul a 5,085 miliarde de lei. Analiza lua în calcul 747 de companii și arăta că taxa afectează inclusiv firmele cu marje mici sau care înregistrează pierderi.

Încasările efective au fost însă mult mai mici. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor citate de Consiliul Investitorilor Străini, statul a colectat aproximativ 1,2 miliarde de lei în primul an de aplicare. Diferența dintre estimarea inițială și încasări arată de ce veniturile prognozate nu trebuie confundate cu banii care ajung efectiv la buget.

Adrian Ghencea, consultant fiscal la Ghencea și Asociații, a explicat pentru Adevărul Financiar că eliminarea IMCA are un impact bugetar relativ redus și poate fi susținută prin controale fiscale mai eficiente, în special în zona prețurilor de transfer și a tranzacțiilor intra-grup.

Elena Grecu, avocat la Grecu Partners, susține că eliminarea este necesară deoarece impozitarea cifrei de afaceri, indiferent de profitabilitate, poate afecta companiile cu investiții mari sau marje reduse. „Taxarea cifrei de afaceri, independent de profitabilitate, poate afecta companiile cu investiții mari sau marje mici”, explică avocata.

Reducerea taxării muncii pune presiune pe buget

Reducerea taxării muncii este o provocare bugetară mai mare, deoarece afectează direct încasările din contribuțiile sociale și impozitul pe venit. Măsura ar putea lăsa mai mulți bani angajaților și ar reduce costurile firmelor, dar statul trebuie să găsească surse de finanțare pentru a compensa veniturile pierdute.

Adrian Ghencea consideră că reducerea fiscalității muncii ar trebui aplicată etapizat, eventual cu prioritate pentru veniturile mici, și condiționată de rezultate concrete în colectare. Consultantul avertizează că veniturile suplimentare obținute de ANAF nu pot acoperi automat toate reducerile de taxe, deoarece o parte din ele este necesară pentru diminuarea deficitului.

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Elena Grecu apreciază că reducerea taxării muncii ar putea încuraja angajarea legală și ar aduce beneficii atât salariaților, cât și angajatorilor. Totuși, ea consideră riscant ca Guvernul să se bazeze pe venituri suplimentare estimate, fără să existe rezultate verificabile.

Sorin Spiridon, consultant de business și antreprenor la TPC Concept, vede în reducerea taxării muncii o posibilitate de creștere a puterii de cumpărare și de stimulare a consumului. „Predictibilitatea fiscală contează la fel de mult ca nivelul taxelor”, subliniază acesta. El atrage atenția că modificările trebuie gândite astfel încât să nu afecteze finanțarea sistemului de protecție socială.

Cât poate recupera statul prin colectare și reducerea cheltuielilor?

Digitalizarea administrației fiscale, prin instrumente precum e-Factura, e-Transport și SAF-T, ar trebui să ajute ANAF să identifice mai ușor evaziunea și neconcordanțele fiscale. Consultanții avertizează însă că simpla existență a acestor sisteme nu garantează venituri suplimentare. Contează capacitatea administrației de a folosi informațiile pentru controale eficiente și pentru recuperarea efectivă a sumelor datorate.

Adrian Ghencea consideră că există potențial de creștere a colectării, inclusiv prin verificarea tranzacțiilor intra-grup și a prețurilor de transfer. Dar acest potențial nu poate acoperi automat toate reducerile de taxe anunțate de Guvern. „Colectarea mai bună nu poate garanta singură acoperirea integrală a reducerilor de taxe”, avertizează consultantul fiscal.

La rândul său, Elena Grecu susține că îmbunătățirea colectării trebuie dublată de reducerea cheltuielilor publice și de reevaluarea subvențiilor și facilităților fiscale. „Problema nu este doar cât colectează statul, ci și cât de eficient cheltuiește”, afirmă avocata.

Sorin Spiridon atrage atenția că economiile bugetare nu trebuie obținute prin sacrificarea investițiilor în infrastructură, educație și eficiența administrației. În plus, reducerea taxelor nu garantează automat investiții noi. Pentru companii contează și predictibilitatea fiscală, infrastructura și perspectivele de dezvoltare.

Reducerea deficitului depinde de economii concrete

Eliminarea IMCA și reducerea taxării muncii pot fi compatibile cu scăderea deficitului, dar numai dacă statul obține venituri suplimentare reale și reduce cheltuieli fără să afecteze investițiile esențiale.

Adrian Ghencea consideră că eliminarea IMCA este sustenabilă, dar reducerea taxării muncii nu ar trebui tratată ca o măsură sigură înainte de evaluarea execuției bugetare. Dacă veniturile din colectare și economiile nu se concretizează, reducerea taxelor ar putea fi amânată sau limitată.

Pentru Sorin Spiridon, rezultatele politicii fiscale trebuie măsurate și prin investiții, locuri de muncă sustenabile și competitivitatea companiilor, nu doar prin încasări și reduceri de cheltuieli.

În 2027, Guvernul va trebui să demonstreze că poate face simultan trei lucruri: să colecteze mai bine, să cheltuiască mai eficient și să reducă povara fiscală. Fără rezultate verificabile în primele două direcții, promisiunea unor taxe mai mici și a unui deficit în scădere va fi dificil de susținut.