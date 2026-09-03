Mercenarul Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Instanța a decis înlocuirea măsurii cu controlul judiciar

Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Instanța a decis joi, 3 septembrie, înlocuirea măsurii preventive cu controlul judiciar, în dosarul în care acesta este judecat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Decizia este definitivă.

Mercenarul Horațiu Potra Foto: Foto: Inquam Photos

Astfel, mercenarul Horațiu Potra nu mai este obligat să rămână în locuință, însă trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță prin măsura controlului judiciar. Printre acestea se numără prezentarea periodică la poliție și obligația de a nu lua legătura cu persoanele indicate de anchetatori sau cu ceilalți inculpați din dosar.

Horațiu Potra este judecat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și de alte 20 de persoane într-un dosar în care procurorii anchetează fapte asociate unei tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Inculpații sunt acuzați, în funcție de faptele reținute în cazul fiecăruia, de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice.

Ancheta Parchetului General a fost deschisă după ce Horațiu Potra și mai mulți membri ai grupării sale au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre București.

Procurorii au investigat ulterior legăturile dintre deplasarea grupului și evenimentele politice care urmau să aibă loc în Capitală după anularea alegerilor prezidențiale.

Unul dintre momentele centrale ale anchetei este întâlnirea din 7 decembrie 2024, organizată la un centru de echitație din județul Ilfov. Potrivit procurorilor, la întâlnire au participat Călin Georgescu, Horațiu Potra, Eugen Sechila și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.