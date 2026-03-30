Mercenarul Horațiu Potra, mut în fața procurorilor. Scos din arest și dus la Parchetul Militar și Parchetul General

Mercenarul Horaţiu Potra, cercetat în dosarul în care și Călin Georgescu este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost adus luni la audieri, atât la Parchetul General, cât și la Parchetul Militar.

Mercenarul Horaţiu Potra a dat luni ochii cu procurorii, fiind interogat la Parchetul Militar în dosarul în care mai mulţi militari sunt suspectaţi că şi-au luat concediu militar ca să activeze temporar în Congo.

El a refuzat să dea declarații, motiv pentru care vizita sa la Parchetul Militar s-a încheiat în mai puțin de jumnătate de oră. Ulterior, el a fost dus la Parchetul General, pentru dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potra şi persoane din anturajul său urmau să desfăşoare ”acțiuni violente cu caracter subversiv”

Amintim că, potrivit procurorilor, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Tot potrivit procurorilor, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, cei doi au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acțiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestațiile pașnice de la vremea respectivă.

Procurorii susțin că, prin contacte cu o organizație radical-naționalistă și mesaje considerate alarmiste și manipulatoare către susținători, Călin Georgescu ar fi întărit intențiile infracționale ale lui Horațiu Potra.