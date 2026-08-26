Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București. Mercenarul ceruse control judiciar

Curtea de Apel București a decis miercuri, 26 august, să mențină măsura preventivă a arestului la domiciliu față de mercenarul Horațiu Potra.

Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Horațiu Potra, alături de Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpatul P. H. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”, se arată în decizia CAB.

Decizia vine după ce, la termenul trecut, mercenarul ceruse plasarea sa sub control judiciar.

Amintim că, pe 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că dosarul în care în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt judecate pentru fapte asociate tentativei de lovitură de stat poate intra în faza de judecată pe fond.

Este vorba despre dosarul în care Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată, alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării conduse de Horațiu Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și haos. Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului, întâlnire la care ar fi participat Călin Georgescu și persoane din cercul său apropiat.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a hotărât începerea judecății, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați, printre care şi Horaţiu Potra, au contestat decizia, iar cauza a ajuns la instanța supremă. Inițial, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. Magistrații au ascultat pledoariile părților pe 14 aprilie, însă au amânat de trei ori pronunțarea unei soluții.