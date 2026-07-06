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Fostul colaborator al lui Călin Georgescu, Eugen Sechila, a primit doar un avertisment în dosarul troiței cu simbol legionar. Motivarea instanței

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Judecătoria Oltenița i-a aplicat lui Eugen Sechila cea mai ușoară sancțiune prevăzută de Codul penal – avertismentul – în dosarul în care fostul colaborator al lui Călin Georgescu a fost acuzat că a ridicat o troiță cu însemne ale Mișcării Legionare în județul Călărași. Instanța a apreciat că inculpatul prezintă o „periculozitate redusă”, iar monumentul a avut o „expunere publică minimă”.

Eugen Sechila. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Eugen Sechila. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Eugen Sechila a fost trimis în judecată de Parchetul General în martie 2025, fiind acuzat că a construit și amplasat în comuna Radovanu, județul Călărași, o troiță care conținea simboluri asociate Gărzii de Fier.

Sechila: „A fost un demers artistic, nu propagandă legionară”

În fața instanței, Sechila a respins acuzațiile și a susținut că troița reprezintă o lucrare artistică realizată în memoria unui tânăr din localitate.

Acesta le-a spus judecătorilor că este sculptor și că simbolul central al creațiilor sale este Sfânta Cruce. De asemenea, a afirmat că, deși știa că figura geometrică de la baza troiței poate fi asociată cu Mișcarea Legionară, el o consideră în primul rând un simbol religios și a invocat excepția privind libertatea artistică prevăzută de OUG 31/2002.

Instanța a consemnat că inculpatul a depus la dosar materiale care atestă activitatea sa artistică și existența altor lucrări realizate de acesta, relatează Agerpres.

Martor: simbolul este unul creștin, vechi de mii de ani

În sprijinul apărării, Sechila a prezentat și un martor care s-a recomandat drept doctor în etnologie în cadrul Academiei Române.

Acesta a susținut în instanță că simbolul aflat la baza troiței nu este unul legionar, ci un simbol tradițional creștin, prezent în cultura românească de aproximativ 8.000 de ani, asociat protecției Sfintei Treimi.

Troița ridicată de Eugen Sechila în județul Călărași. FOTO: Facebook/Iulian Capsali
Troița ridicată de Eugen Sechila în județul Călărași. FOTO: Facebook/Iulian Capsali

Instanța: simbolul este identic cu cel al Mișcării Legionare

Judecătorul a respins însă această interpretare și a concluzionat că figura geometrică realizată de Sechila este identică simbolului utilizat de Mișcarea Legionară.

În motivare se arată că simbolul legionar este reprezentat prin crucea triplă, formată din trei bare verticale și trei orizontale, și că, deși nu transmite prin forma sa un mesaj rasist, este asociat cu rasismul și antisemitismul din cauza contextului istoric în care a fost folosit.

Totodată, instanța a respins și argumentul potrivit căruia lucrarea ar beneficia de excepția privind libertatea artistică, arătând că troița a fost ridicată în memoria unei persoane decedate și nu în scop artistic, de cercetare sau educațional.

Avertisment în locul unei pedepse

Deși a stabilit că fapta există, constituie infracțiune și a fost comisă de Eugen Sechila, Judecătoria Oltenița a decis să îi aplice doar un avertisment.

Instanța a motivat că inculpatul nu are antecedente penale, iar scopul pedepsei poate fi atins fără aplicarea unei sancțiuni mai severe.

Judecătorul a reținut, de asemenea, că Sechila a avut o „periculozitate redusă”, iar monumentul a beneficiat de o „expunere publică minimă”, chiar dacă inculpatul a recunoscut că știa că simbolul folosit este asociat Mișcării Legionare și intră sub incidența interdicțiilor prevăzute de OUG 31/2002.

Cine este Eugen Sechila

Eugen Sechila este fost luptător în Legiunea Străină și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Călin Georgescu în campania electorală din 2024. Acesta s-a ocupat de centralizarea listelor de semnături pentru candidatura lui Georgescu și a participat la întâlnirea de la Ciolpani alături de Horațiu Potra.

Decizia Judecătoriei Oltenița nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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