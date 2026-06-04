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ÎCCJ decide azi dacă începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat

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Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată să se pronunțe joi, 4 iunie, asupra posibilității de începere a judecății pe fond în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de fapte grave împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu, Horațiu Potra. FOTO: Inquam/George Călin/Octav Ganea
Călin Georgescu, Horațiu Potra. FOTO: Inquam/George Călin/Octav Ganea

Decizia va veni după ce, în 2 aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate începe, însă hotărârea a fost contestată la instanța supremă, care a amânat de două ori pronunțarea. Judecătorii ÎCCJ urmează să stabilească definitiv dacă dosarul intră pe fond sau dacă este retrimis la Parchetul General.

Acuzații: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și informații false

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de alți inculpați.

Contextul deciziilor anterioare

În 2 aprilie, Curtea de Apel București a constatat legalitatea sesizării instanței și a dispus începerea judecății pentru toți cei 22 de inculpați. Hotărârea nu era însă definitivă, fiind atacată la ÎCCJ.

În paralel, instanța supremă a respins definitiv contestația lui Horațiu Potra privind măsura arestării preventive, acesta rămânând în detenție. În schimb, fiul și nepotul său au fost plasați sub control judiciar.

Ancheta și acuzațiile procurorilor

Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, Georgescu și Potra ar fi avut o întâlnire în care ar fi fost discutate planuri ce vizau acțiuni violente cu scopul de a influența ordinea constituțională.

Procurorii susțin că Horațiu Potra ar fi coordonat un grup de persoane cu pregătire militară, cu intenția de a provoca tulburări și proteste deturnate în acțiuni violente, în timp ce Călin Georgescu ar fi contribuit prin comunicări publice și contacte considerate relevante în anchetă.

În timpul investigațiilor, autoritățile au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe, unde ar fi fost descoperite arme albe, materiale pirotehnice și sume importante de bani, potrivit informațiilor din dosar.

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