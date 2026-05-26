Instanța supremă ridică controlul judiciar pentru fiul și nepotul lui Horațiu Potra în dosarul în care este judecat și Călin Georgescu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis marți, 26 mai, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Prin această decizie definitivă, cei doi scapă de toate obligațiile impuse anterior, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul României.

„Admite contestaţiile declarate de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin împotriva încheierii din data de 20 mai 2026… revocă măsura controlului judiciar… Definitivă”, se arată în hotărârea instanței.

Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra se aflau sub control judiciar din 2 aprilie 2026, după ce anterior au fost plasați în arest preventiv și arest la domiciliu pentru o perioadă de cinci luni.

În același dosar, Înalta Curte a decis însă menținerea arestului preventiv pentru Horațiu Potra, care rămâne singurul aflat după gratii.

Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, a fost adus în România sub escortă în noiembrie 2025 din Dubai, unde plecaseră în contextul anchetei privind fapte grave legate de presupuse acțiuni de destabilizare a României.

Procurorii susțin că Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică, alături de alți membri ai grupării sale.

Același dosar îl vizează și pe Călin Georgescu, iar anchetatorii susțin că ar fi existat planuri de infiltrare în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Procesul se află în prezent în faza de cameră preliminară.