Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”

Un medic român specializat în terapie intensivă și stabilit în Germania reacționează dur la tragedia din România. El subliniază riscurile uriașe ale anesteziei la copiii mici în afara unui spital.

Clinica dentară unde o fetiță a murit FOTO Facebook
Un medic român ATI care profesează în Germania a transmis un mesaj ferm după tragedia din România în care un copil de vârstă mică și-a pierdut viața în urma unei proceduri realizate în afara mediului spitalicesc.

„Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România. Răspunsul meu este unul greu, dar sincer”, spune medicul. Acesta respinge ideea că astfel de situații ar fi specifice țării noastre: „În primul rând, astfel de evenimente nu sunt «accidente românești». Din păcate, ele se întâmplă peste tot în lume... în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Medicul explică faptul că tragediile de acest tip urmează același mecanism, indiferent de țară: „Este vorba despre un copil mic, o vârstă cu risc fiziologic extrem de ridicat; sedarea sau anestezia se face în afara mediului complet echipat; apare o complicație bruscă… laringospasm, apnee, aspirare; infrastructura locală nu permite un răspuns suficient de rapid, iar copilul nu așteaptă resursele care lipsesc.”

Un alt factor decisiv este expertiza medicului: „În multe astfel de situații, anestezistul fie este ieșit din rutina clinică pediatrică, fie nu deține competențe reale în anestezia copilului mic, un element major în contextul reacțiilor fulgerătoare specifice acestei vârste.”

Medicul subliniază că aceste situații „seamănă între ele în mecanism, nu în vinovății”, motiv pentru care sunt atât de greu de acceptat.

„Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Niciodată”, a adăugat acesta.

El precizează că vorbește din experiență: „Spun asta ca medic cu supraspecializare în terapie intensivă, care a avut nenorocul profesional de a canula ECMO la copii chiar sub 2 ani. Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile. Am văzut cât de puține secunde ai la dispoziție. Și am văzut cât de mult contează unde ești în momentul zero.”

Medicul mai spune că mediul în care se face procedura este esențial: „În pediatrie, mediul este parte din tratament. Nu este un detaliu. Nu este o preferință. Este un element vital.”

Ca părinte, poziția lui este și mai fermă: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie pediatrică, în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică. Pentru că știu din practică că fiziologia unui copil mic nu iartă întârzierile.”

Diferența dintre cabinet și spital este, explică medicul, una fundamentală: „Când apare complicația, diferența dintre spital și un cabinet nu e una «administrativă». Este una de viață și de moarte.”

„Tragedii apar pretutindeni. Toate seamănă între ele. Dar ceea ce pot spune, cu toată sinceritatea și responsabilitatea profesională, este: eu, ca medic specialist, nu mi-aș asuma niciodată o anestezie pediatrică în afara unui spital. Și nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel. Pentru că atunci când vorbim despre un copil mic, «aproape sigur» nu este suficient”, a conchis medicul.

Afirmațiile vin după ce o fetiță de doi ani a intrat în stop cardio-respirator joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, și nu a mai putut fi resuscitată.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit joi, după o anestezie intravenoasă. Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

