Vânt puternic la Sinaia: mai mulți copaci doborâți, un autoturism avariat

Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia, din cauza intensificărilor puternice ale vântului. Incidentul a dus la avarierea unui autoturism, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus
Imaginea 1/4: Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus
Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus
Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus
Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus
Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia FOTO: Facebook/ Meteoplus

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că, vineri seara, pe raza orașului Sinaia, mai mulți copaci au căzut ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin rafale puternice de vânt.

Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi. Pompierii Detaşamentului Sinaia vin în sprijinul comunităţilor afectate, misiunile fiind în dinamică”, se arată în informarea ISU Prahova, potrivit Agerpres.

Avertisment pentru populație

Reprezentanții ISU Prahova au transmis că vântul continuă să sufle cu putere și au făcut apel la populație să respecte măsurile de siguranță: să evite deplasările în zonele afectate, să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure.

Meteorologii au emis un cod roșu de vânt pentru mai multe zone montane din țară. Intensificările susținute ale vântului pot depăși la rafală 140 km/h în zonele de munte din județele Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Autoritățile recomandă tuturor celor aflați în zonele afectate să manifeste prudență și să rămână în siguranță până la încetarea fenomenelor extreme.

