MAI avertizează asupra unei noi fraude online. Escrocii cer 500 de euro pentru „deblocarea” telefonului sau calculatorului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare ale utilizatorilor.

Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2.480 de lei pentru deblocarea dispozitivului.

„Scopul real este furtul datelor cardului bancar”, avertizează reprezentanții ministerului.

MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet.

„Nicio instituție a statului nu îți va cere să plătești o astfel de «amendă» printr-o pagină de internet”, se arată în mesajul publicat de minister.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului și să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj.

„Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta”, mai transmite MAI.

Ministerul îi îndeamnă pe utilizatori să distribuie informația pentru a preveni apariția altor victime ale acestei tentative de fraudă online.