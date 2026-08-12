Starul italian Riccardo Scamarcio, invitat special la ediția a VI-a a Buzău International Arts Festival

Buzău International Arts Festival, ediția a VI-a, îl aduce în fața publicului pe unul dintre cei mai cunoscuți actori italieni ai generației sale. Riccardo Scamarcio va fi prezent la Buzău, unde va participa la întâlniri cu publicul și la proiecții speciale ale unor filme din cariera sa.

Sunt actori pe care îi vezi pe ecran și actori pe care, odată ce îi descoperi, vrei să-i întâlnești. Riccardo Scamarcio vine la Buzău, iar pentru publicul BIAF întâlnirea nu se va opri la proiecția unui film.

La 46 de ani, actorul originar din Trani are în spate două decenii de cinema european și o filmografie care traversează atât cinematografia italiană, cât și producții internaționale. De la „John Wick: Capitolul 2" sau „Umbra lui Caravaggio" ori „Trei metri deasupra cerului", filmul care l-a transformat într-un idol pentru o generație, până la „Romanzo Criminale", „Loro" sau „Bântuind prin Veneția", Scamarcio și-a construit o carieră în care succesul de public și cinema-ul de autor merg în paralel.

A lucrat cu regizori precum Paolo Sorrentino, Ferzan Özpetek, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, Costa-Gavras și Abel Ferrara, iar în ultimii ani a continuat să alterneze producțiile europene cu proiecte internaționale de mare vizibilitate.

Următorul mare proiect internațional este deja anunțat pentru 2027 și 2028: Scamarcio îl va interpreta pe Pilat din Pont în „Învierea lui Hristos", continuarea filmului „Patimile lui Hristos", regizat de Mel Gibson. În 2024, publicul internațional l-a putut vedea în „Dispăruți în noapte", producție care a ajuns în top 10 global pe Netflix.

La Buzău, însă, Riccardo Scamarcio nu vine doar să fie văzut pe ecran. Vine să fie întâlnit.

Un star internațional, la câțiva metri de public

Una dintre ideile care definesc BIAF încă de la prima ediție este că arta câștigă când ajunge mai aproape de oameni. Festivalul a construit constant întâlniri directe între public și artiștii invitați, iar Scamarcio continuă această tradiție

La BIAF 2026, actorul italian va participa la întâlniri cu publicul și proiecții speciale ale unor filme din filmografia sa, într-un format care pune conversația și experiența cinematografică în centrul întâlnirii.

Pentru spectatori, asta înseamnă mai mult decât o proiecție a unui film cunoscut: înseamnă să vezi filmul în aceeași sală cu actorul care îl interpretează, să-i asculți poveștile și să poți pune întrebări despre roluri, regizori și lumea din spatele ecranului.

Este, de altfel, exact tipul de experiență pe care BIAF l-a construit de-a lungul edițiilor sale. Festivalul a adus la Buzău invitați internaționali precum Armand Assante, Franco Nero, Raoul Bova și Michele Placido, alături de importante nume ale cinematografiei și teatrului românesc.

„Riccardo Scamarcio este exact tipul de invitat care definește BIAF: un actor cu substanță, cu o carieră care merită discutată, și cu prezența necesară ca o întâlnire cu publicul să devină un moment frumos și memorabil. Suntem bucuroși că Buzăul va fi, din nou, locul unde se întâmplă lucruri care contează.” — Irinel Constantinescu-Martin, organizator BIAF.

De la „Trei metri deasupra cerului” la marile producții internaționale

Pentru publicul italian, Scamarcio a devenit cunoscut încă de la începutul carierei, însă rolurile care au urmat l-au scos rapid din zona de „idol al unei generații”.

„Romanzo Criminale” i-a consolidat statutul de actor dramatic, iar colaborarea cu Paolo Sorrentino pentru „Loro” l-a așezat într-o zonă cinematografică în care actorul este ales nu doar pentru notorietate, ci și pentru forța interpretării.

Apoi au venit producțiile internaționale: „John Wick: Capitolul 2”, unde a jucat alături de Keanu Reeves, „A Haunting in Venice”, cu Kenneth Branagh, și proiecte care i-au extins constant prezența în cinematografia internațională.

Actorul Pierre Deny, cunoscut din serialul „Emily in Paris”, a murit la 69 de ani. Suferea de aceeași boală care l-a răpus, recent, pe Eric Dane

Acum, Riccardo Scamarcio ajunge la Buzău. Un actor pe care publicul l-a văzut în filme vine, de această dată, să stea în aceeași sală cu el.

BIAF 2026: arta nu are nevoie de distanță

Riccardo Scamarcio este unul dintre invitații internaționali ai celei de-a VI-a ediții Buzău International Arts Festival, care se desfășoară între 14 august și 11 septembrie 2026.

Timp de patru săptămâni, Buzăul devine un hub cultural în care filmul, teatrul, artele vizuale, literatura, muzica și arta stradală se întâlnesc în mai multe spații ale orașului și ale județului.

BIAF 2026 continuă astfel povestea unui festival care, în cinci ediții, a transformat Buzăul într-un punct de întâlnire pentru artiști și public, primind sute de invitați din România și din lume. Festivalul este, de asemenea, unul dintre puținele evenimente culturale din România care au primit eticheta EFFEA – Europe for Festivals, Festivals for Europe, recunoaștere europeană pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

Buzăul îl așteaptă pe Scamarcio. Iar Scamarcio vine să-și întâlnească publicul.

Buzău International Arts Festival, ediția a VI-a, are loc între 14 august și 11 septembrie 2026. Accesul la marea majoritate a evenimentelor este gratuit. Organizatorii estimează peste 100.000 de participanți pe durata celor patru săptămâni de festival.

Parteneri și susținători

Parteneri: Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, Consiliul Județean Buzău

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Buzău · Centrul de Cultură și Artele Spectacolului ”George Ciprian”

Parteneri: Buzău Shopping City · RER SUD · MediaTrust

Partener mobilitate: General Autocom

Sponsori: Winmarkt · Eximprod Grup · Camera Notarilor Publici Ploiești · Hotel Pietroasa · Lucsor · Birou Notarial Vasile Victor și Asociații

Parteneri media (Buzău & regional): UZPR · Opinia · Buzau.net · Campus TV · Campus Radio · TV Buzău · Reporterbuzoian · Buzaumedia

Parteneri media (național & online): RFI · IQAds · Observator Cultural · Filmecarti · Smark · CineFan · Metropolis · Psychologies · DailyCulture · Happ · Agerpres · Kiss FM · Euronews · Apostrof · Radio Cultural · Radio România Actualități · Libertatea · Știri Mondene · TV Mania · Wall-Street · Kudika · Garbo · Zile și Nopți · Liternet · Adevărul · Dilema Veche · Movienews.ro · AARC

Despre BIAF — Buzău International Arts Festival

Buzău International Arts Festival (BIAF) este fondat în 2021 prin fuziunea BUZZ IFF – Festivalul Internațional de Film Buzău și COMIC 7 B – Festivalul Internațional de Teatru Independent. BIAF reunește anual, pe parcursul unei luni întregi, film, teatru, arte vizuale, literatură, muzică, artă stradală și programe dedicate copiilor.

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Cu etichetă EFFEA (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – rețeaua europeană a festivalurilor de artă de excelență – BIAF este recunoscut la nivel european pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

„Adevărul” este partenerul media al acestui eveniment.