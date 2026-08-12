 Starul italian Riccardo Scamarcio, invitat special la ediția a VI-a a Buzău International Arts Festival | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Starul italian Riccardo Scamarcio, invitat special la ediția a VI-a a Buzău International Arts Festival

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Buzău International Arts Festival, ediția a VI-a, îl aduce în fața publicului pe unul dintre cei mai cunoscuți actori italieni ai generației sale. Riccardo Scamarcio va fi prezent la Buzău, unde va participa la întâlniri cu publicul și la proiecții speciale ale unor filme din cariera sa.

postere BIAF 26 simple biaf general copy jpg

Sunt actori pe care îi vezi pe ecran și actori pe care, odată ce îi descoperi, vrei să-i întâlnești. Riccardo Scamarcio vine la Buzău, iar pentru publicul BIAF întâlnirea nu se va opri la proiecția unui film.

La 46 de ani, actorul originar din Trani are în spate două decenii de cinema european și o filmografie care traversează atât cinematografia italiană, cât și producții internaționale. De la „John Wick: Capitolul 2" sau „Umbra lui Caravaggio" ori „Trei metri deasupra cerului", filmul care l-a transformat într-un idol pentru o generație, până la „Romanzo Criminale", „Loro" sau „Bântuind prin Veneția", Scamarcio și-a construit o carieră în care succesul de public și cinema-ul de autor merg în paralel.

A lucrat cu regizori precum Paolo Sorrentino, Ferzan Özpetek, Giuseppe Tornatore, Woody Allen, Costa-Gavras și Abel Ferrara, iar în ultimii ani a continuat să alterneze producțiile europene cu proiecte internaționale de mare vizibilitate.

Următorul mare proiect internațional este deja anunțat pentru 2027 și 2028: Scamarcio îl va interpreta pe Pilat din Pont în „Învierea lui Hristos", continuarea filmului „Patimile lui Hristos", regizat de Mel Gibson. În 2024, publicul internațional l-a putut vedea în „Dispăruți în noapte", producție care a ajuns în top 10 global pe Netflix.

La Buzău, însă, Riccardo Scamarcio nu vine doar să fie văzut pe ecran. Vine să fie întâlnit.

Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio

Un star internațional, la câțiva metri de public

Una dintre ideile care definesc BIAF încă de la prima ediție este că arta câștigă când ajunge mai aproape de oameni. Festivalul a construit constant întâlniri directe între public și artiștii invitați, iar Scamarcio continuă această tradiție

La BIAF 2026, actorul italian va participa la întâlniri cu publicul și proiecții speciale ale unor filme din filmografia sa, într-un format care pune conversația și experiența cinematografică în centrul întâlnirii.

Pentru spectatori, asta înseamnă mai mult decât o proiecție a unui film cunoscut: înseamnă să vezi filmul în aceeași sală cu actorul care îl interpretează, să-i asculți poveștile și să poți pune întrebări despre roluri, regizori și lumea din spatele ecranului.

Este, de altfel, exact tipul de experiență pe care BIAF l-a construit de-a lungul edițiilor sale. Festivalul a adus la Buzău invitați internaționali precum Armand Assante, Franco Nero, Raoul Bova și Michele Placido, alături de importante nume ale cinematografiei și teatrului românesc.

„Riccardo Scamarcio este exact tipul de invitat care definește BIAF: un actor cu substanță, cu o carieră care merită discutată, și cu prezența necesară ca o întâlnire cu publicul să devină un moment frumos și memorabil. Suntem bucuroși că Buzăul va fi, din nou, locul unde se întâmplă lucruri care contează.” Irinel Constantinescu-Martin, organizator BIAF.

De la „Trei metri deasupra cerului” la marile producții internaționale

Pentru publicul italian, Scamarcio a devenit cunoscut încă de la începutul carierei, însă rolurile care au urmat l-au scos rapid din zona de „idol al unei generații”.

„Romanzo Criminale” i-a consolidat statutul de actor dramatic, iar colaborarea cu Paolo Sorrentino pentru „Loro” l-a așezat într-o zonă cinematografică în care actorul este ales nu doar pentru notorietate, ci și pentru forța interpretării.

Apoi au venit producțiile internaționale: „John Wick: Capitolul 2”, unde a jucat alături de Keanu Reeves, A Haunting in Venice, cu Kenneth Branagh, și proiecte care i-au extins constant prezența în cinematografia internațională.

Actorul Pierre Deny, cunoscut din serialul „Emily in Paris”, a murit la 69 de ani. Suferea de aceeași boală care l-a răpus, recent, pe Eric Dane

Acum, Riccardo Scamarcio ajunge la Buzău. Un actor pe care publicul l-a văzut în filme vine, de această dată, să stea în aceeași sală cu el.

BIAF 2026: arta nu are nevoie de distanță

Riccardo Scamarcio este unul dintre invitații internaționali ai celei de-a VI-a ediții Buzău International Arts Festival, care se desfășoară între 14 august și 11 septembrie 2026.

Timp de patru săptămâni, Buzăul devine un hub cultural în care filmul, teatrul, artele vizuale, literatura, muzica și arta stradală se întâlnesc în mai multe spații ale orașului și ale județului.

BIAF 2026 continuă astfel povestea unui festival care, în cinci ediții, a transformat Buzăul într-un punct de întâlnire pentru artiști și public, primind sute de invitați din România și din lume. Festivalul este, de asemenea, unul dintre puținele evenimente culturale din România care au primit eticheta EFFEA – Europe for Festivals, Festivals for Europe, recunoaștere europeană pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

Buzăul îl așteaptă pe Scamarcio. Iar Scamarcio vine să-și întâlnească publicul.

Buzău International Arts Festival, ediția a VI-a, are loc între 14 august și 11 septembrie 2026. Accesul la marea majoritate a evenimentelor este gratuit. Organizatorii estimează peste 100.000 de participanți pe durata celor patru săptămâni de festival.

Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio

Parteneri și susținători

Parteneri: Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, Consiliul Județean Buzău

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Buzău · Centrul de Cultură și Artele Spectacolului ”George Ciprian”

Parteneri: Buzău Shopping City · RER SUD · MediaTrust

Partener mobilitate: General Autocom

Sponsori: Winmarkt · Eximprod Grup · Camera Notarilor Publici Ploiești · Hotel Pietroasa · Lucsor · Birou Notarial Vasile Victor și Asociații

Parteneri media (Buzău & regional): UZPR · Opinia · Buzau.net · Campus TV · Campus Radio · TV Buzău · Reporterbuzoian · Buzaumedia

Parteneri media (național & online): RFI · IQAds · Observator Cultural · Filmecarti · Smark · CineFan · Metropolis · Psychologies · DailyCulture · Happ · Agerpres · Kiss FM · Euronews · Apostrof · Radio Cultural · Radio România Actualități · Libertatea · Știri Mondene · TV Mania · Wall-Street · Kudika · Garbo · Zile și Nopți · Liternet · Adevărul · Dilema Veche · Movienews.ro · AARC

Despre BIAF — Buzău International Arts Festival

Buzău International Arts Festival (BIAF) este fondat în 2021 prin fuziunea BUZZ IFF – Festivalul  Internațional de Film Buzău și COMIC 7 B – Festivalul Internațional de Teatru Independent. BIAF reunește anual, pe parcursul unei luni întregi, film, teatru, arte vizuale, literatură, muzică, artă stradală și programe dedicate copiilor.

Quentin Tarantino desființează Hollywood-ul: „O fabrică de cârnați fără gust”. Regizorul spune că preferă să citească o carte decât să vadă filme noi

Cu etichetă EFFEA (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – rețeaua europeană a festivalurilor de artă de excelență – BIAF este recunoscut la nivel european pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

„Adevărul” este partenerul media al acestui eveniment.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
fanatik.ro
image
A început marea eclipsă de Soare din 12 august: Unde se vede în România și ce să nu faci dacă vrei să o privești
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
David Popovici: ”E mai bun decât mine”. Ce l-a mirat în finala de la 100 de metri liber
digisport.ro
image
Emil Rengle a ajuns în camera de hotel a lui Flo Rida după show-ul de la Untold: „Nu știam exact ce vrea de la mine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Putin amenință din nou toate țările NATO! Rusia trece la acțiune
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu
click.ro
image
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Înmormântarea în masă a 79 de prizonieri de la Phaleron (© Hel­lenic Min­istry of Cul­ture and Sports. Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Piraeus and Is­lands / Faliron Delta Excavation Archive)
Misterul bărbaților înlănțuiți descoperiți în groapa comună din Phaleron, primul port al Atenei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!