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Videoclipul distribuit de Poliţia Română care a stârnit controverse. „Ce vrea să spună autoru’????”

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Un videoclip postat de Poliția Română a devenit rapid subiect de discuție printre internauți. Conceput într-o notă umoristică, clipul a atras sute de comentarii, însă cele mai multe arată că românilor nu prea le arde de râs când vine vorba de o instituție care ar trebui să se ocupe de siguranța publică.

Sursa: Poliţia Română

Un videoclip publicat de Poliția Română joi, 11 iunie, pe rețelele de socializare a stârnit mii de reacții și o dezbatere aprinsă în mediul online. În timp ce unii internauți au apreciat tentativa de umor și comunicarea mai relaxată a instituției, alții au considerat că mesajul este nepotrivit și afectează imaginea poliției, şi aşa afectată de eşecuri din cazuri celebre, precum cel al criminualului Emil Gânj, despre care nu se mai vorbeşte nimic...

* „Sunt curios cine aprobă așa ceva”

* „La ce mă uit? Voi chiar vă plictisiți”

* „A spart careva profilul Poliției Române?! Sau e pe bune???”

* „Din păcate unii sunt plătiți în Poliția Română să facă astfel de clipuri inutile, în timp ce „în stradă” deficitul de personal este de 30-35%”

* „De aici apar bancurile cu polițiști… dar Poliția Română confirmă că nu sunt bancuri…”

* „A ajuns Poliția să facă astfel de conținut… vă mai mirați de ce nu aveți autoritate… păi de unde respect când imaginea e maimuțăreală…”

* „Ce fain, deci cu femeile aveți timp ca să glumiți pe seama lor, când vine vorba despre bărbați periculoși vă cam ascundeți după buchețele de flori. Ce să zic, foarte romantic până când chiar aveți de prins un infractor adevărat”

* „Bună gluma. Să nu mai faceți!”

* „Marketing, da’ nu a ieșit bine”

* „Ce penibili, ferească Dumnezeu! Copilul meu de 6 ani are mai multă minte ca Poliția Română!”

* „Prima dată prindeți criminali ca Gânj și apoi faceți comedie...”

* „La ăsta care lucrează la marketing să îi faceți un drug test”

* „Unu’ mai gras nu ați găsit? De-i dă fi-mea una peste bot, cere apă”

* „Unul mai răsărit n-ați găsit? Ăsta văd că are un tic nervos la ochi”

* „Mi se pare mie sau ne îndeamnă a bea mai mult la volan doar ca să primim atenție?”

* „Ce fumați voi pe-acolo?”

* „De Gânj ce mai știți?”

* „Nu se poate face această scenă cu o polițistă arestând un bărbat?”

„Ce vrea să spună autoru????”, sunt doar câteva dintre comentariile internauţilor.

Au existat însă și comentarii din partea celor care au apreciat „momentul artistic” pregătit de Poliția Română şi abordarea mai puțin rigidă a instituţiei.

* „Nice! Mulțumim pt doza de umor, de care sigur are toată lumea nevoie. Se viralizase acum câțiva ani o postare amuzantă a unei secții de poliție din nu știu ce oraș din State, care zicea ceva de genul: «Aveți droguri? Nu știți ce conțin? Aduceți-le la noi și le verificăm. Testăm gratuit drogurile pentru puritate.»

Nu a părut nimeni ofensat că poliția mai și glumește, toată lumea s-a distrat relaxată. La noi e mai greu.”

* „Nu înțeleg, frate, ce atâtea comentarii urâte... e o glumă și tratați-o ca atare, nu e nevoie de hate, dacă sunt prietenoși, de ce sunt, dacă nu sunt, sunt ai naibii', hotărâți-vă odată, mai zâmbiți și voi”

* „Îmi place direcția de comunicare, tonul și mesajul. Cred că e timpul ca instituțiile rigide să devină mai prietenoase la nivel de comunicare publică, iar la nivel de mesaj să țintească și alt public decât cel interesat de evenimente senzaționale, accidente și crime. Încă puțin rafinament, mai multă îndrăzneală în creativitate, iar comunicarea va fi chiar cool!”

* „Bă, da' văd atâta hate la postarea asta. Ce aveți, mă, cu bieții oameni... e un pamflet, și bine făcut, zic eu”, au apreciat unii.

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