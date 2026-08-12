O fetiță a fost plimbată cu o mașinuță electrică printre autoturisme, chiar pe Calea Victoriei, una dintre cele mai cunoscute artere din București. Imaginile surprinse în trafic au ajuns la polițiști, care fac verificări.

În imaginile apărute în spațiul public se vede o fetiță aflată într-o mașinuță electrică de jucărie, care se deplasează pe carosabil, printre autoturisme. În apropierea copilului se află un bărbat despre care se presupune că este tatăl acesteia.

Adultul merge în spatele mașinuței și îi ghidează deplasarea, având grijă să îi controleze traseul printre mașinile aflate în trafic sau oprite în zona semaforului.

Situația nu s-a limitat la o scurtă deplasare pe marginea drumului. Din imaginile filmate reiese că fetița a ajuns și în zona unei intersecții, pe care a traversat-o tot la bordul mașinuței electrice.

Bărbatul a însoțit-o pe tot parcursul traseului și a continuat să îi dirijeze deplasarea.

La un moment dat, acesta trece prin fața unui autoturism, după care își continuă drumul alături de copil.

După apariția imaginilor, polițiștii s-au autosesizat și au început verificările.