Noi tentative de fraudă în România. Cum funcționează

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor noi tentative de fraudă în România, în care infractorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparența de credibilitate.

Potrivit instituției, victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave, precum pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism sau cyberpornografie, și sunt presate să răspundă în termen de 48 de ore. Această tactică are rolul de a crea panică și de a reduce capacitatea de analiză a utilizatorilor, facilitând obținerea de date sensibile printr-un simplu „reply” la e-mail-ul inițial.

„Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte! Verificați întotdeauna adresa reală a expeditorului și evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor suspecte. În aceste cazuri, marcați mesajele ca SPAM”, recomandă specialiștii DNSC.

Instituția precizează că, dacă utilizatorii au interacționat deja și au furnizat date personale, de autentificare sau financiare, trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului, Poliția pentru deschiderea unei investigații și DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa și alți utilizatori despre tipul de atac.

DNSC atrage atenția că infractorii recurg și la apeluri false în numele instituțiilor sau autorităților, iar antreprenorii și companiile sunt tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică, fiind contactați de persoane care pretind că reprezintă autorități oficiale.