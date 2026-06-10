A răspuns la telefon și a pierdut 390.000 de dolari. Cum a rămas un pensionar fără economiile de-o viață

Un bărbat în vârstă de 77 de ani din Statele Unite a rămas fără 390.000 de dolari după ce a căzut victimă unei escrocherii online elaborate, în care infractorii s-au dat drept reprezentanți ai unei companii de plăți digitale.





Jeffrey Maas își făcuse planuri pentru bătrânețe alături de soția sa, relatează Business Insider. Visau la călătorii în Europa și economii pentru familie, dar speranțele lor au fost spulberate după o înșelătorie bine puse la punct.

Totul a început în iunie 2024, când pensionarul a primit un e-mail care părea să confirme plata unui serviciu antivirus. Cum nu recunoștea tranzacția, bărbatul a sunat la numărul indicat, unde a intrat în contact cu un individ care s-a prezentat drept agent PayPal.

Sub pretextul rambursării sumei, acesta l-a convins pe Maas să ofere date bancare și să urmeze pași indicați la telefon. Fără să știe, pensionarul le-a permis escrocilor acces la computerul său.

În timpul conversației, atacatorii au susținut că au transferat din greșeală sute de mii de dolari în contul său și l-au presat să returneze banii.

„Tot spunea că va fi concediat dacă greșeala lui va fi descoperită", a relatat pensionarul, adăugând că escrocul era șiret și grijuliu.

Un al doilea individ implicat în schemă, contactat la indicațiile primului escroc, i-a transmis lui Maas că singura soluție pentru a returna suma de 300.000 de dolari fără riscuri legate de penalități fiscale ar fi transformarea banilor în aur.

În aceeași zi, bărbatul s-a prezentat la sucursala sa bancară din New Jersey, unde a autorizat transferul a 300.000 de dolari către o firmă de metale prețioase din Clifton, urmând recomandările primite, pentru achiziția de aur.

Schema s-a repetat și a doua zi, pensionarul ajungând să piardă în total 390.000 de dolari.

Abia ulterior, când a realizat că a fost înșelat, Jeffrey Maas a alertat poliția.

Ancheta a dus la identificarea unui suspect implicat în ridicarea aurului, care a fost pus sub acuzare.

Bărbatul a deschis între timp un proces civil împotriva băncii sale și a comerciantului de metale prețioase, acuzând lipsa unor verificări elementare în timpul tranzacțiilor. Pensionarul reclamă că nimeni nu a pus întrebări despre retragerile masive de bani sau despre circumstanțele suspecte ale operațiunilor.

„Privind înapoi, pur și simplu te lași prins”

Episodul l-a marcat puternic. Pensionarul a suferit episoade de leșin și a fost internat în spital, medicii asociind starea sa cu nivelul ridicat de stres.

Bărbatul spune că a decis să își facă publică povestea pentru a preveni cazuri similare

„Privind înapoi, pur și simplu te lași prins" a avertizat Jeffrey Maas, care speră ca experiența sa să crească gradul de conștientizare privind fraudele online, în special în rândul persoanelor vârstnice.

Amintim că, în România, o persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor şi ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate.