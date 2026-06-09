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Țeapă cu vacanțe în destinații de lux. Femeia acuzată de o fraudă de peste 150.000 de euro ajunge în instanță

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat trimiterea în judecată a unei femei aflate în prezent în arest la domiciliu, acuzată de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Femeia este acuzată că a înșelat 26 de persoane și firme. FOTO: Arhivă
Femeia este acuzată că a înșelat 26 de persoane și firme. FOTO: Arhivă

Potrivit procurorilor, între februarie 2024 și februarie 2026, femeia ar fi înșelat 24 de persoane și două agenții de turism, folosind identități false, documente falsificate și confirmări de plată generate prin modificarea unor date informatice.

Anchetatorii susțin că aceasta promitea pachete turistice în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Malta sau Disneyland Paris, dar și sprijin pentru accesarea unor fonduri europene. În unele cazuri, victimele primeau ordine de plată sau facturi care dovedeau în mod fals că serviciile au fost achitate.

Prejudiciul total stabilit de procurori este de aproximativ 795.000 de lei, adică peste 150.000 de euro. Din această sumă, femeia ar fi restituit aproximativ 102.500 de lei.

Turiști evacuați din hotel în timpul vacanței

Cazul a devenit cunoscut după ce mai multe persoane au reclamat că au rămas fără vacanțele pentru care plătiseră.

Potrivit anchetei, două familii aflate în concediu în Turcia au fost evacuate din hotel după ce unitatea de cazare a constatat că sejurul nu fusese plătit. Victimele au fost nevoite să își cumpere singure biletele de întoarcere și să petreacă o noapte în aeroport.

Procurorii susțin că femeia își convingea clienții folosind exemple de excursii „organizate” anterior și susținând că alte persoane au beneficiat fără probleme de serviciile sale. În realitate, spun anchetatorii, inclusiv acele vacanțe ar fi fost obținute prin alte fapte de înșelăciune comise împotriva unor agenții de turism.

Pentru a inspira încredere, femeia le-ar fi spus clienților că doar intermediază relația cu diverși organizatori de călătorii. Procurorii susțin însă că o parte dintre persoanele invocate nici nu existau, iar altele nu aveau nicio legătură cu activitatea desfășurată de aceasta.

Ar fi încercat să deturneze ancheta

Anchetatorii mai susțin că, după apariția primelor reclamații, femeia a încercat să evite răspunderea penală și să convingă victimele că și ea ar fi fost înșelată.

Astfel, între august 2024 și februarie 2025, aceasta ar fi depus plângeri și documente falsificate pentru a susține că o altă persoană ar fi fost responsabilă pentru problemele apărute. Procurorii afirmă că scopul era îndepărtarea suspiciunilor de la propria persoană și direcționarea anchetei către altcineva.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 București.

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