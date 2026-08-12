 Finanțare record pentru Transgaz: 300 de milioane de euro pentru infrastructura de gaze și integrarea gazelor din Marea Neagră | adevarul.ro
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Finanțare record pentru Transgaz: 300 de milioane de euro pentru infrastructura de gaze și integrarea gazelor din Marea Neagră

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Transgaz primește o finanțare de 300 de milioane de euro de la Banca Transilvania pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale. Este cea mai mare finanțare bilaterală acordată de BT sectorului energetic și va susține programul de investiții al companiei, inclusiv proiecte strategice pentru integrarea gazelor din Marea Neagră în sistemul energetic național.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, și Ömer Tetik, directorul general al BT Foto: Transgaz
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, și Ömer Tetik, directorul general al BT Foto: Transgaz

Contractul de finanțare a fost semnat de Ion Sterian, directorul general al Transgaz, și Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Finanțarea reprezintă cea mai mare finanțare bilaterală acordată de Banca Transilvania sectorului energetic și este destinată susținerii programului de investiții al Transgaz pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale.

Anunțul vine într-un context în care securitatea energetică, interconectarea regională și reziliența infrastructurii au devenit priorități strategice pentru România și Europa.

Investiții în infrastructura națională de gaze

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și are un rol esențial în infrastructura energetică a României.

Potrivit companiei, finanțarea de 300 de milioane de euro va contribui la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport al gazelor naturale, în cadrul programului de investiții al Transgaz.

„O economie competitivă are nevoie de o infrastructură puternică. Prin finanțarea acordată Transgaz, susținem investiții care consolidează capacitatea României de a se dezvolta și de a atrage investiții și îi întăresc rolul strategic în regiune. Această finanțare reunește două companii-fanion ale economiei românești și ale pieței de capital, care colaborează pentru dezvoltarea infrastructurii energetice strategice a României”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Documentul a fost semnat de reprezentanții celor două companii FOTO: Transgaz
Documentul a fost semnat de reprezentanții celor două companii FOTO: Transgaz

Potrivit reprezentanților BT, finanțarea susține una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a României și marchează cea mai mare finanțare bilaterală acordată de bancă sectorului energetic.

Gazele din Marea Neagră, integrate în sistemul național

O componentă importantă a programului de investiții al Transgaz o reprezintă proiectele care vizează integrarea gazelor naturale extrase din Marea Neagră în sistemul energetic național.

Planul de investiții prin care Transgaz vrea să devină principalul furnizor de securitate în regiune

Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale pentru perioada 2026-2035 include proiecte strategice susținute de Guvernul României, care vizează dezvoltarea, modernizarea și interconectarea Sistemului Național de Transport.

„Infrastructura de transport a gazelor naturale este coloana vertebrală a sistemului energetic național, iar dezvoltarea sa accelerată prin investiții este esențială pentru consolidarea rolului strategic al României la nivel regional și european”, a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz SA.

Potrivit acestuia, proiectele prevăzute în planul de dezvoltare urmăresc și integrarea gazelor naturale extrase din Marea Neagră în sistemul energetic național.

„Aceste proiecte permit racordarea localităților din România la Sistemul Național de Transport și contribuie la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, la reconfigurarea fluxurilor energetice, precum și la creșterea și consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în România, în regiune și în Uniunea Europeană”, a mai afirmat Ion Sterian.

Directorul general al Transgaz a subliniat că societatea a urmărit permanent să își asigure un mix competitiv de finanțare pentru programul de investiții.

Acesta a caracterizat acordul cu Banca Transilvania drept mai mult decât o simplă finanțare.

„Finanțarea de 300 de milioane de euro acordată de Banca Transilvania către Transgaz pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale nu este doar cea mai mare finanțare pe care banca a acordat-o vreodată sectorului energetic, ci reprezintă mult mai mult: un parteneriat strategic de finanțare, la costuri competitive, încheiat pentru susținerea programului de investiții al Transgaz”, a declarat directorul general al companiei.

Potrivit acestuia, programul investițional al Transgaz este orientat și către tranziția către un sistem energetic adaptat noilor tehnologii și obiectivelor de decarbonizare.

„Programul de investiții urmărește tranziția către un sistem energetic adaptat noilor tehnologii și obiectivelor de decarbonizare, prin proiecte concepute să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a infrastructurii de transport al gazelor naturale și la asigurarea și consolidarea securității și solidarității energetice la nivel național, regional și european”, a mai transmis Ion Sterian.

Banca Transilvania și Transgaz, companii incluse în Bursei de Valori București- BET

Atât Banca Transilvania, cât și Transgaz sunt incluse în indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care reunește cele mai reprezentative companii listate din România.

Banca Transilvania se prezintă drept cel mai mare jucător financiar din România și din sud-estul Europei și operează ca bancă universală, acoperind toate segmentele de clienți și liniile de business.

Potrivit informațiilor transmise de bancă, BT are o cotă de piață de 23%, peste 5 milioane de clienți, aproximativ 75.000 de acționari și investitori și peste 10.000 de angajați. Rețeaua națională cuprinde 530 de sedii, la care se adaugă platformele digitale ale instituției.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale. Compania asigură transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea acestora, în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate.

Transgaz este o companie listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deține 58,5096% din acțiuni, iar ceilalți acționari dețin 41,4904%.

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