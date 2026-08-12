Ambasada Rusiei la București, sfidare la adresa dovezilor MAE privind dronele doborâte: „Ni s-a arătat polistiren”

Ambasada Rusiei la București a susținut, într-o declarație pentru presa rusă, că reprezentanților săi li s-ar fi prezentat „bucăți de polistiren” drept dovezi privind originea rusă a unor drone doborâte de România.

Afirmațiile vin după ce ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în urma unor încălcări ale spațiului aerian românesc și a anunțat expulzarea unui diplomat rus.

„În timpul conversației de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăți de polistiren, oferite a fi considerate drept dovezi ale «originii rusești» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, în mod firesc, nu ni s-au furnizat fapte care să lege aceste drone de țara noastră”, a declarat misiunea diplomatică, conform agenției oficiale rusești TASS.

Anterior, Ministerul Român de Externe a emis un comunicat în care preciza că ambasadorul rus a fost chemat la minister în legătură cu „încălcări repetate ale frontierelor aeriene ale României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care intraseră pe teritoriul național fără autorizație”.

Ambasada Rusiei a transmis că totul ar fi fost un exercițiu de imagine în care totul a fost regizat și că, de fapt, s-ar fi tras asupra "unor ținte de antrenament". Conform sursei citate, scopul era de a justifica în fața societății românești cursul spre militarizare, însoțit de o creștere semnificativă a cheltuielilor militare pe fondul unei situații socio-economice dificile din țară.

Șeful misiunii diplomatice a primit o notă verbală prin care se preciza că unul dintre diplomații ruși trebuie să părăsească țara în termen de cinci zile. În plus, ambasadorul român a fost rechemat de la Moscova la București pentru consultări.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat doborârea dronelor rusești pe teritoriul României drept „incidente regizate” și acuză autoritățile române că încearcă să acopere „eșecul politicii de sprijinire a regimului de la Kiev”. Totodată, oficialul rus avertizează că „acțiunile neprietenoase” ale Bucureștiului „nu vor rămâne fără răspuns”.