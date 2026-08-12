 Cum va fi acoperit consumul de energie după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Ce asigurări dau autoritățile | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum va fi acoperit consumul de energie după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Ce asigurări dau autoritățile

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi, 13 august, din cauza condițiilor hidrologice actuale. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică al României va putea fi acoperit integral prin utilizarea surselor alternative de producție și prin importuri.

Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită. FOTO: Facebook/Nuclearelectrica
Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită. FOTO: Facebook/Nuclearelectrica

Sistemul Energetic Național dispune de mai multe resurse pentru compensarea producției pierdute. Printre acestea se numără grupul energetic Rovinari 4, cu o putere instalată de 330 de megawați, aflat în rezervă, precum și cel puțin 300 de megawați disponibili din producția Hidroelectrica, în funcție de resursele de apă și de limitele tehnice. În următoarele șapte zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de megawați, cu un maxim de 1.560 de megawați.

România poate apela și la importuri, având o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 de megawați.

Ministerul Energiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile vor fi ajustate în funcție de debitul Dunării, producție și consum.

Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice. Autoritățile recomandă, totodată, un consum responsabil de energie, în special între orele 19:00 și 23:00, când cererea este mai ridicată.

Reactorul 2 al Centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit joi dimineaţă

Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică (CNE) Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan. El a precizat că măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării.

”Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a afirmat la Antena 3 Romeo Urjan, directorul Centralei Nuclear Electrice, scrie News.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Radu Miruță: Dunărea a scăzut la 182 de centimetri

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri că, la Cernavodă, Dunărea măsura dimineață 182 de centimetri.

„Azi dimineață avea 182 de centimetri, mult sub cota de 185”, a declarat Radu Miruță, conform News.ro.

Ministrul a precizat că oprirea nu se va produce instantaneu, ci presupune reducerea treptată a capacității centralei, într-un proces cu pași bine stabiliți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
fanatik.ro
image
A început marea eclipsă de Soare din 12 august: Unde se vede în România și ce să nu faci dacă vrei să o privești
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
A început eclipsa de Soare! Țările în care fenomenul astronomic poate fi urmărit cel mai bine
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
David Popovici: ”E mai bun decât mine”. Ce l-a mirat în finala de la 100 de metri liber
digisport.ro
image
IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Putin amenință din nou toate țările NATO! Rusia trece la acțiune
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu
click.ro
image
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Înmormântarea în masă a 79 de prizonieri de la Phaleron (© Hel­lenic Min­istry of Cul­ture and Sports. Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Piraeus and Is­lands / Faliron Delta Excavation Archive)
Misterul bărbaților înlănțuiți descoperiți în groapa comună din Phaleron, primul port al Atenei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!