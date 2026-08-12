Cum va fi acoperit consumul de energie după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Ce asigurări dau autoritățile

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi, 13 august, din cauza condițiilor hidrologice actuale. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică al României va putea fi acoperit integral prin utilizarea surselor alternative de producție și prin importuri.

Sistemul Energetic Național dispune de mai multe resurse pentru compensarea producției pierdute. Printre acestea se numără grupul energetic Rovinari 4, cu o putere instalată de 330 de megawați, aflat în rezervă, precum și cel puțin 300 de megawați disponibili din producția Hidroelectrica, în funcție de resursele de apă și de limitele tehnice. În următoarele șapte zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de megawați, cu un maxim de 1.560 de megawați.

România poate apela și la importuri, având o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 de megawați.

Ministerul Energiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile vor fi ajustate în funcție de debitul Dunării, producție și consum.

Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice. Autoritățile recomandă, totodată, un consum responsabil de energie, în special între orele 19:00 și 23:00, când cererea este mai ridicată.

Reactorul 2 al Centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit joi dimineaţă

Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică (CNE) Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan. El a precizat că măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării.

”Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a afirmat la Antena 3 Romeo Urjan, directorul Centralei Nuclear Electrice, scrie News.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Radu Miruță: Dunărea a scăzut la 182 de centimetri

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri că, la Cernavodă, Dunărea măsura dimineață 182 de centimetri.

„Azi dimineață avea 182 de centimetri, mult sub cota de 185”, a declarat Radu Miruță, conform News.ro.

Ministrul a precizat că oprirea nu se va produce instantaneu, ci presupune reducerea treptată a capacității centralei, într-un proces cu pași bine stabiliți.