Șoferul care a provocat tragedia din Brașov, erou în urmă cu 11 ani. Ar fi salvat un turist de la înec

Șoferul care a provocat tragedia de marți seară, pe strada Mureșenilor din Brașov, ar fi fost considerat erou în urmă cu 11 ani, după ce ar fi salvat un turist de la înec pe litoral.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu, a intrat cu viteză pe strada Mureșenilorşi, apoi a pătruns pe trotuar și a lovit în plin un grup de pietoni care așteptau la o trecere de pietoni. Doi dintre aceștia au murit, iar o a treia persoană a fost grav rănită.

Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie în timp ce se afla la volan. Și polițiștii au luat în calcul încă din primele momente posibilitatea unei cauze medicale, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Accidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor. Șoferul ar fi pierdut controlul mașinii în apropierea unui sens giratoriu, a urcat pe spațiul verde, apoi a ajuns pe trotuar și i-a lovit în plin pe cei trei pietoni.

Cine e tânărul român mort în accident

Victimele erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Șoferul a fost și el transportat la spital după accident. Tânărul român care și-a pierdut viața în tragedia de pe strada Mureșenilor se numea Alexandru și avea doar 26 de ani. Mai avea doar 10 zile până când urma să-și sărbătorească ziua de naștere. În urma sa, familia și iubita lui sunt devastate de durere. „Drum lin spre cer, iubirea mea. Îngerii să te aibă în paza lor”, a fost mesajul sfâșietor transmis pe rețelele de socializare de tânăra care își plânge acum partenerul.

Cu 11 ani înainte de tragedia din Brașov, bărbatul ar fi fost protagonistul unui moment cu totul diferit. Potrivit BizBrașov, acesta ar fi salvat de la înec un turist aflat pe plaja din Neptun.

Gestul său a fost remarcat la acea vreme, iar bărbatul ar fi fost considerat un erou după intervenția prin care i-a salvat viața turistului.

Acum, numele său este legat de tragedia în care doi oameni și-au pierdut viața.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă șoferul a suferit într-adevăr o criză medicală înainte de a pierde controlul mașinii. Bărbatul a fost testat pentru alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.