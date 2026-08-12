LIVE TEXT Eclipsă solară 2026. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii

Miercuri seară, cerul va fi scena unei eclipse totale de Soare, care va putea fi observată în întregime din Spania, nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. România se află însă la periferia zonei de vizibilitate, ceea ce înseamnă că vom putea vedea doar o eclipsă parțială, în condiții speciale, în timpul apusului Soarelui, și doar din anumite regiuni.

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. Deși Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, ea se află de 400 de ori mai aproape de noi, ceea ce face ca cele două corpuri cerești să aibă un diametru aparent aproape identic. Atunci când acoperirea este totală, lumina solară este blocată complet timp de câteva minute, iar ziua se transformă pentru scurt timp în noapte.

Adrian Sonka, cercetător în astronomie la Observatorul Urseanu și la Institutul Astronomic, a explicat pentru Adevărul că, din punct de vedere științific, eclipsa de miercuri nu aduce noutăți pentru comunitatea cercetătorilor, deoarece observarea lor nu mai oferă date astronomice utile.

„Pentru comunitatea astronomică, dacă vă referiți la cercetători, eclipsa nu are nici o importanță. Este de știu că nu se mai pot extrage date astronomice utile prin observarea unei eclipse de Soare. Astronomii pot calcula eclipse pentru următorii mii de ani și o puteau face acum sute de ani", a declarat acesta.

În schimb, pentru publicul larg, fenomenul rămâne unul spectaculos.

„Pentru publicul larg poate fi un fenomen interesant, mai ales dacă se poate vedea totalitatea. În acel moment se face întuneric, iar acest lucru este destul de interesant.

Pentru o parte din oameni eclipsa se va vedea la apusul Soarelui. Acesta este cazul pentru țara noastră, de unde se va vedea o eclipsă parțială în timp ce apune Soarele. Este destul de spectaculos să vezi cum Soarele apune în timp ce este acoperit parțial de către Luna”, a declarat Sonka.

Eclipsă solară 2026.În România, se vede doar parțial. La ce să fii atent pe cer

Din păcate pentru pasionații de astronomie din România, eclipsa nu va fi vizibilă pe întreg teritoriul.

„De la noi eclipsa se vede parțial. Cu cât te afli mai aproape de Islanda cu atât acoperirea Soarelui va fi mai mare. Pentru vestul țării acoperirea va fi de aprox. 30%, iar pentru centrul țării de aproximativ 5%”, a precizat cercetătorul.

Pentru cei care locuiesc în zonele favorizate, observarea nu trebuie să se facă privind vertical spre cer, ci în direcția apusului, la ora 20:20.

„Dacă vă aflați în vestul țării va trebuie să priviți apusul Soarelui. Eclipsa începe în jurul orei 20:20, are maximul în jurul orei 20:30 - 20:40, după care Soarele apune. Momentele de început diferă de la un oraș la altul, consultați un tabel cu aceste momente. Deci românii nu trebuie să stea cu ochii pe cer, ci trebuie să privească apusul”, a explicat Adrian Sonka.

Fenomenul nu va fi vizibil pentru locuitorii din Capitală.

„Eclipsa nu se vede din București, e ca și cum nu s-ar întâmpla”, a precizat cercetătorul.

Poți verifica în ce arie de vizibilitate a eclipsei de afli pe harta de mai jos.

Eclipsa solară 2026. Cum va fi vremea?

Meteorologul de serviciu al ANM a explicat pentru Adevărul că în reginea vestică a țării cerul va fi în mare parte senin, cei mai ghinioniști fiind locuitorii din Sud-Vest.

„În ceea ce privește vizibilitatea eclipsei, prognoza meteo este favorabilă în Timiș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în Crișana și în Maramureș, unde cerul va fi mai mult senin. Astfel, județe precum Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, precum și zonele nordice ale județelor Alba, Sibiu, Brașov și Covasna ar trebui să beneficieze de condiții bune de observare.

În schimb, în părțile sudice ale acelorași județe – Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov și Covasna – cerul va fi parțial noros, din cauza unei instabilități atmosferice care s-ar putea menține până la momentul eclipsei. Situația este mai puțin favorabilă în județele Vâlcea, Gorj și Mehedinți, unde cerul va fi foarte înorat în intervalul respectiv”, a explicat meteorologul de serviciu al ANM.

Eclipsă solară 2026. Cum să îți protejezi ochii?

Pentru observarea în siguranță a eclipsei solare, principala regulă este să nu priviți niciodată Soarele direct cu ochiul liber sau prin dispozitive nepotrivite. Chiar și atunci când Luna acoperă parțial discul solar, lumina rămasă este suficient de puternică pentru a provoca leziuni grave și permanente ale retinei. Ochelarii de soare obișnuiți, indiferent de cât de închiși sunt, nu oferă protecția necesară, iar metodele improvizate, precum privitul printr-un CD, film fotografic sau sticlă afumată, sunt la fel de periculoase.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026, spectacol rar la apus. Adrian Șonka: „O imagine pe care poate nu o vezi niciodată în viață”

Pentru a urmări fenomenul în condiții de siguranță, sunt recomandate doar două categorii de metode. Prima este folosirea unor ochelari special concepuți pentru eclipse, care trebuie să respecte standardul internațional ISO 12312-2. Înainte de utilizare, aceștia trebuie verificați pentru eventuale zgârieturi sau deteriorări.

A doua metodă sigură este observarea indirectă, printr-un proiector de tip „pinhole”, care permite vizualizarea imaginii Soarelui proiectate pe o suprafață, fără a privi direct către astrul luminos. De asemenea, este esențial de reținut că privitul Soarelui prin binoclu, telescop sau aparat foto este și mai periculos decât privirea directă, deoarece aceste instrumente concentrează lumina, iar lipsa unui filtru solar special montat pe obiectiv poate duce la deteriorarea gravă a ochilor.

Cercetătorul Adtrian Sonka a atras atenția asupra pericolelor privirii directe a Soarelui fără protecție adecvată.

„Cine vrea să privească Soarele are nevoie de ochelari de eclipsă. Sau poate utiliza cel mai dens filtru de sudură. În momentul apusului, când Soarele este roșu și nu foarte strălucitor, este posibil, după caz, privirea directă. Dacă folosiți lunete și telescoape trebuie filtre speciale care se pun în fața obiectivelor, nu la ochi. Nu folosiți ochelari de eclipsă cu instrumente astronomice pentru că veți orbi”, a explicat acesta.

Eclipsă solară 2026. Producția de energie va fi afectată în Europa de Vest, dar nu și în România

Energia solară deține un rol esențial în producția de electricitate a Europei, contribuind cu aproximativ 13% din totalul generat în Uniunea Europeană în anul 2025. Un eveniment astronomic, care va dura în jur de două ore în Vestul continentului, ar putea perturba temporar această sursă de energie.

În Spania, ponderea energiei solare este și mai ridicată, situându-se între 21% și 22%, iar întrucât o mare parte a țării va fi afectată de eclipsa totală, impactul ar putea fi unul semnificativ. Operatorul rețelei electrice spaniole, Red Eléctrica de España, a anunțat deja măsuri preventive pentru a reduce efectele asupra panourilor fotovoltaice, efecte care sunt estimate a fi limitate și de scurtă durată.

Situația nu se aplică și în cadrul țării noastre, care deși este afectată de reducerea capacităților de producție energetică din cauza secetei, nu va resimți un șoc și din cauza eclipsei, a explicat Dumitru Chisăliță, liderul Asociației Energia Inteligentă, pentru Adevărul.

„Evenimentul va avea, într-adevăr, un efect asupra rețelei electrice din țară, însă impactul total se va resimți doar timp de patru până la cinci minute. În rest, sunt doar anumite scăderi de producție comparativ cu momentele obișnuite, dar vorbim, totuși, de câteva zeci de minute, care sunt compensate corespunzător, la fel cum se întâmplă și seara, când, după ora 19:30, soarele dispare, iar treptat sunt pornite grupuri de producție, procedură care se aplică și în această situație”, a transmis Dumitru Chisăliță.

Urmează o eclipsă solară și mai spectaculoasă, anul următor

Pentru cei care nu reușesc să observe fenomenul de miercuri sau care locuiesc în zone nefavorizate, cercetătorul Adrian Sonka a transmis un mesaj de încurajare:

„Urmează o eclipsă și mai spectaculoasă la anul și merită să vă pregătiți pentru aceasta.”

Pe 2 august 2027, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale secolului, o eclipsă totală de Soare cu o durată rar întâlnită, de până la 6 minute și 23 de secunde. În mod obișnuit, faza de totalitate a unei eclipse durează între 2 și 3 minute, ceea ce face ca evenimentul din 2027 să fie considerat unul dintre cele mai lungi din ultimele secole.

Harta zonelor din România în care eclipsa de Soare din 12 august se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă

Durata excepțională a eclipsei din 2027 se datorează unei conjuncții rare de factori astronomici care se vor sincroniza perfect în acea zi. În primul rând, Pământul se va afla în apropierea afeliului, punctul cel mai îndepărtat de Soare pe orbita sa anuală, ceea ce va face ca discul solar să pară ușor mai mic pe cer. În același timp, Luna se va găsi aproape de perigeu, cel mai apropiat punct de Pământ în orbita sa, astfel că va părea mai mare decât de obicei. Rezultatul acestei alinieri va fi o acoperire completă și prelungită a discului solar. Un al treilea factor esențial este traseul umbrei Lunii, care va trece aproape de Ecuator, o zonă unde umbra se deplasează mai lent pe suprafața planetei, ceea ce contribuie suplimentar la mărirea duratei totalității.

Printre destinațiile-cheie unde eclipsa totală va putea fi observată în condiții excelente se numără sudul Spaniei, în special regiunea Andaluziei, nordul Africii – inclusiv Maroc, Algeria și Tunisia –, Libia, centrul Egiptului, Sudanul, Peninsula Arabă și Cornul Africii, incluzând Yemen, Arabia Saudită și nordul Somaliei. Traseul eclipsei se va încheia deasupra Oceanului Indian, în apropierea Arhipelagului Chagos. Pentru cei care doresc să asiste la acest eveniment unic, experții recomandă în special Libia și Egiptul, datorită climei uscate, cerului senin și stabilității atmosferice specifice lunii august – condiții ideale pentru observarea clară și completă a fenomenului.

Din păcate, eclipsa din 2 august 2027 nu va fi totală în România, ci doar parțială, dar va fi mult mai vizibilă decât cea de anul acesta. Discul solar va fi acoperit între aproximativ 50% și 60%, în funcție de regiune. Spre comparație, eclipsa din 11 august 1999 a fost totală în sudul țării, oferind un moment unic de întuneric în plină zi, care a rămas adânc întipărit în memoria colectivă. Considerată un reper astronomic pentru România, acea eclipsă a durat aproximativ 2 minute și 23 de secunde în zonele aflate pe traiectoria totalității. Privind în perspectivă, eclipsa din 2027 promite o durată aproape triplă. Deși nu se va afla pe traiectoria totalității, România va avea totuși ocazia de a observa un fenomen parțial semnificativ, similar ca impact vizual cu cel din 1999, dar cu o acoperire mai redusă.