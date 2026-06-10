Fraudă de 8,7 milioane de lei în construcții. ANAF a descoperit achiziții fictive prin firme-fantomă

O companie din sectorul construcțiilor a produs un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei bugetului de stat după ce a înregistrat cheltuieli fictive pentru forță de muncă și a utilizat firme-fantomă pentru a ascunde relațiile reale de muncă, potrivit constatărilor inspectorilor ANAF Antifraudă.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control desfășurat la o societate care activează în domeniul construcțiilor.

Potrivit ANAF, compania verificată a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor presupuse achiziții de forță de muncă de la patru firme care prezentau caracteristicile unor societăți de tip „fantomă”. În acest mod, societatea ar fi încercat să ascundă situația reală privind personalul utilizat pentru executarea lucrărilor și să evite plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale.

Inspectorii antifraudă au constatat că firma a declarat achiziții în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, în baza unor facturi emise de societățile respective. Documentele au fost introduse în circuitul economic prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura, susțin reprezentanții ANAF.

Conform constatărilor DGAF, firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată. Unele dintre aceste societăți au încercat să creeze aparența unei activități economice legitime prin depunerea sporadică a unor declarații fiscale incomplete sau care conțineau informații necorelate.

„Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei”, au transmis reprezentanții ANAF.

În urma verificărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analiza faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

ANAF subliniază că va continua acțiunile de identificare și combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea firmelor-fantomă și a circuitelor economice fictive, în special în sectoarele cu risc fiscal ridicat, precum cel al construcțiilor.